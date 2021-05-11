紐約州大、市大學生 今秋返校須打疫苗

紐約州大、市大學生今秋返校須打新冠疫苗。(取自SUNY Albany臉書)

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)10日表示，州大(SUNY)和市大(CUNY)校董會將要求所有學生，秋季若要返校上課，必須先打新冠疫苗 ；此外，州府還將推動立法，禁止任何人歧視疫苗接種者。

葛謨在當日的例行記者會上表示，不願接種疫苗的有兩大群體，首先是年輕人，因為有人認為年輕人感染風險不大；而且州府數據顯示，目前16到25歲人群的接種率僅有24.7%，26到34歲的接種率僅為35.4%，相比之下65到74歲長者的接種率高達73.6%。

為提高年輕人的接種率，也為了新學期校園安全，葛謨表示，州大和市大的校董會將要求所有學生，秋季返校前必須接種疫苗，州府也呼籲私立學校跟進；同時，州府還計畫推出立法，禁止歧視打疫苗者。

他說，除了年輕人，另一類拒打疫苗的人群是疫苗懷疑論者，因此需要政府加強科學宣傳，並讓民眾更方便地接種。

目前已有眾多大學出台政策，要求秋季返校上課學生必須接種新冠疫苗。位於紐約上州的康奈爾大學(Cornell University)以及位於新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)都在4月就宣布，學生及教職工在返回校園前需接種疫苗。

位於紐約市 的哥倫比亞大學4月底也宣布，強制要求所有學生和教職員工在秋季返校時需接種新冠疫苗；校方雖會接受宗教和醫療豁免的請求，但絕大多數學生若想返校上課，則必須提供接種證明；校方表示，這樣做的目的是在為實現學生下一學期「全面且充滿活動的校園生活」打下基礎，學校將尋求在學校周邊為學生提供疫苗接種的機會，但同時也鼓勵學生在返回校園之前就接種完畢。

紐約大學(New York University)也鼓勵學生接種疫苗，但尚未提出強制要求。