改善治安…紐約捷運代局長促增警力：遊民不應睡地鐵

紐約市捷運局代理局長芬伯格呼籲市警在地鐵增加警力。(州長辦公室提供)

紐約市 捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)9日表示，一旦紐約市地鐵的日乘坐人次突破400萬到500萬次，地鐵將會變得更加安全；她也重申，在此之前應增加地鐵警力，並表示遊民不應該睡在地鐵裡。

新冠疫情 導致紐約市地鐵乘坐人數大幅下降，目前的日乘坐人次仍徘徊200萬次左右，遠低於2019年的550万次；芬伯格說，一旦地鐵乘坐人次恢復正常，犯罪率將會降到疫情前的水平，「地鐵日乘坐人次達到400萬、450萬甚至500萬將是轉折點，在此之後治安會好轉；但從現在到那個時候，我們仍然希望增加警力」。

此前，市警總局局長希爾(Dermot Shea)承诺将向全市20座最繁忙的地鐵站 增派警員，芬伯格對此表示歡迎，但仍認為警力不夠，「接下來三到六個月，我們急切希望市民回到地鐵；我和希爾關係很好，我們經常溝通，我認為他理解地鐵的情況，目前的高犯罪率是不應該出現的。」

紐約市捷運局代理局長芬伯格表示，一旦紐約市地鐵的日乘坐人次突破400萬到500萬次，地鐵將會變得更加安全。(州長辦公室提供)

她還抨擊遊民維權團體，稱是這些團體在傾盡資源幫助遊民睡在地鐵系統內，表示絕不應該有人在地鐵站長椅甚至隧道裡過夜；她還說，一些社工曾邀請地鐵遊民入住遊民所，卻被拒絕，「紐約市不應該成為無法為市民提供住所的城市，很多人卻住在地鐵系統裡，但地鐵不是一個能安全生活的地方，這就相當於你住在高速公路中間，合適嗎？我們的地鐵一直在運行，那裡極度危險」。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)此前也批評市長白思豪(Bill de Blasio)，稱他將地鐵變成了流動遊民所；「遊民應該睡在地鐵裡嗎？紐約市怎麼會走到這一步？有人說，遊民就應該睡在地鐵系統裡、睡在長椅上，這是默認的遊民所，我完全不能同意這種說法。」