我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

88歲女醫1家3代行醫：兒孫疫期好表現 就是母親節禮物

記者朱蕾／紐約報導
李宇萍(前排右一)子孫滿堂，多受其影響成為醫生。(梁衛寧提供)
李宇萍(前排右一)子孫滿堂，多受其影響成為醫生。(梁衛寧提供)

88歲高齡的退休醫學教授李宇萍，為醫學事業貢獻大半生，不僅桃李滿天下，還影響和培養子女乃至孫輩都成為白衣天使；此次新冠疫情期間，李宇萍的子女奮鬥在醫療第一線，她的孫子女也因為疫情，更加堅定學醫的決心；李宇萍開心地說，「兒孫在疫情期間的優秀表現，是今年母親節的最好禮物。」

李宇萍從中國廣州中山醫科大學，投身醫療研究、教育和行醫30餘年；1990年代她從廣州中醫藥大學退休，隨子女移民美國後，仍繼續在紐約為華裔移民提供診療、諮詢等服務，還曾幫助一名連續四年四胎流產的女子成功懷孕。

李宇萍的兒子梁衛寧、女兒梁衛文和女婿姚江林都是服務於法拉盛多年的醫生，疫情期間堅持工作；梁衛寧說，「我們能成為醫生，離不開母親的言傳身教和持續的鼓勵，幾十年來，母親認真對待每一名病人，每醫治好一名病人都讓她感到欣慰。」

李宇萍(後排中)子孫滿堂。(梁衛寧提供)
李宇萍(後排中)子孫滿堂。(梁衛寧提供)

梁衛寧表示，此次新冠疫情給社區帶來重創，很多人失去至親，「作為醫生，我們每天接觸病人，感染病毒的風險相對較高，雖然我們會定期做新冠檢測，也不得不減少看望母親的頻率；不過，母親對此完全理解，而且非常支持我們堅持工作，也會提醒我們保護好自己，這樣才能挽救更多病人、長久服務社區。」

梁衛寧還表示，救助病人已成為母親生活中的一部分，也是她的一種精神寄託，即使她多次接受腰骨手術、有坐骨神經痛等病症，仍堅持爲病人看病；疫情期間，她貢獻很多幫助增強抵抗力的中醫藥方、輔助西醫療法等，她常說，「只要自己還有能力，就要幫助病人」。

李宇萍的女兒梁衛文說，「我生長在醫生家庭，從小耳聞目睹父母以幫助病人為己任，不怕苦累，也並感受到他們從中獲得的快樂與成就感；雖然學醫不是易事，過程辛苦，時間又長；成為醫生後，要肩負很大責任；但一路上母親給予很大的支持與力量，要求我們要做對社會有貢獻的人，她也為我們樹立了很好的榜樣」。

疫情爆發後，梁衛文的診所仍一直開放，方便社區民眾就醫；她說，「幫助新冠病人確實有感染的風險，也有很大壓力，但這就是我們作為醫務工作者應該做的。」

李宇萍的孫女Tiffany和孫兒Vincent在家庭影響下，去年也開始就讀醫學院，兩人均表示此次疫情更加堅定了他們從醫的信念。

李宇萍(左二)2019年與梁衛寧夫婦以及梁衛文回母校參觀。(梁衛寧提供)
李宇萍(左二)2019年與梁衛寧夫婦以及梁衛文回母校參觀。(梁衛寧提供)

疫情 退休 移民

上一則

男癌末仍背巨額偷渡債 家庭陷困境

延伸閱讀

母親節當天 河濱縣車禍1死3傷

母親節當天 河濱縣車禍1死3傷
內陸華美協會歡度母親節

內陸華美協會歡度母親節
母親節 華資餐廳花店反映人氣

母親節 華資餐廳花店反映人氣
大專聯合校友會 線上歡慶母親節

大專聯合校友會 線上歡慶母親節
不一樣母親節 這名媽媽拿冤獄補償金請弱勢孩子

不一樣母親節 這名媽媽拿冤獄補償金請弱勢孩子

熱門新聞

用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

2021-05-02 22:01

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30
全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

2021-05-02 02:30
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣