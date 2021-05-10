88歲女醫1家3代行醫：兒孫疫期好表現 就是母親節禮物

李宇萍(前排右一)子孫滿堂，多受其影響成為醫生。(梁衛寧提供)

88歲高齡的退休 醫學教授李宇萍，為醫學事業貢獻大半生，不僅桃李滿天下，還影響和培養子女乃至孫輩都成為白衣天使；此次新冠疫情 期間，李宇萍的子女奮鬥在醫療第一線，她的孫子女也因為疫情，更加堅定學醫的決心；李宇萍開心地說，「兒孫在疫情期間的優秀表現，是今年母親節的最好禮物。」

李宇萍從中國廣州中山醫科大學，投身醫療研究、教育和行醫30餘年；1990年代她從廣州中醫藥大學退休，隨子女移民 美國後，仍繼續在紐約為華裔移民提供診療、諮詢等服務，還曾幫助一名連續四年四胎流產的女子成功懷孕。

李宇萍的兒子梁衛寧、女兒梁衛文和女婿姚江林都是服務於法拉盛多年的醫生，疫情期間堅持工作；梁衛寧說，「我們能成為醫生，離不開母親的言傳身教和持續的鼓勵，幾十年來，母親認真對待每一名病人，每醫治好一名病人都讓她感到欣慰。」

李宇萍(後排中)子孫滿堂。(梁衛寧提供)

梁衛寧表示，此次新冠疫情給社區帶來重創，很多人失去至親，「作為醫生，我們每天接觸病人，感染病毒的風險相對較高，雖然我們會定期做新冠檢測，也不得不減少看望母親的頻率；不過，母親對此完全理解，而且非常支持我們堅持工作，也會提醒我們保護好自己，這樣才能挽救更多病人、長久服務社區。」

梁衛寧還表示，救助病人已成為母親生活中的一部分，也是她的一種精神寄託，即使她多次接受腰骨手術、有坐骨神經痛等病症，仍堅持爲病人看病；疫情期間，她貢獻很多幫助增強抵抗力的中醫藥方、輔助西醫療法等，她常說，「只要自己還有能力，就要幫助病人」。

李宇萍的女兒梁衛文說，「我生長在醫生家庭，從小耳聞目睹父母以幫助病人為己任，不怕苦累，也並感受到他們從中獲得的快樂與成就感；雖然學醫不是易事，過程辛苦，時間又長；成為醫生後，要肩負很大責任；但一路上母親給予很大的支持與力量，要求我們要做對社會有貢獻的人，她也為我們樹立了很好的榜樣」。

疫情爆發後，梁衛文的診所仍一直開放，方便社區民眾就醫；她說，「幫助新冠病人確實有感染的風險，也有很大壓力，但這就是我們作為醫務工作者應該做的。」

李宇萍的孫女Tiffany和孫兒Vincent在家庭影響下，去年也開始就讀醫學院，兩人均表示此次疫情更加堅定了他們從醫的信念。