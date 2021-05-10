紐約市全郵遞區 陽性率降至5%以下

紐約市新冠疫情過去一周以來急速降溫，目前全市已經沒有任何郵遞區號的七天平均陽性率高於5%。（市長辦公室提供）

數據顯示，紐約市新冠疫情 過去一周以來急速降溫，目前全市已經沒有任何郵遞區號的七天平均陽性率高於5%，此前疫情相對嚴重的皇后區法拉盛 也在迅速好轉；同時，全市已有35個郵遞區號的七天平均陽性率低於1%，大部分位於曼哈頓。

市衛生局數據顯示，目前全市有六個郵遞區號的七天平均檢測陽性率高於4%，其中五個位於皇后區，包括華人較多的法拉盛/Murray Hill/ Queensboro Hill地區(郵遞區號11355)，七天平均陽性率4.2%，其他三個分別為李奇蒙丘(Richmond Hill，11418)、皇后村(Queens Village，11428)、南歐松公園(South Ozone Park，11420)和歐松公園(Ozone Park，11416)。

其中，疫情降溫最大的當屬包括法拉盛的11355郵遞區號，該地區一個月前的七天平均陽性率超過10%，為全市最高，單周新冠確診人數則為全市第二高；但在4月29日到5月5日當周，該社區的七天平均陽性率就已降至6.28%，單周新冠確診人數則從289人降至80人。

目前，全市仍有三個郵遞區號上周的累計確診人數超過100人，分別是11207、11208和11212，但以上數字也比一個月之前大降50%；同時，全市有兩個社區上周實現零確診，分別是曼哈頓的砲台公園城(Battery Park City，10282)和布朗士區的Hunts Point(10474)。

總體來看，全市4月29日至5月5日當周，已有35個郵遞區號的七天平均陽性率低於1%，其中26個位於曼哈頓，大部分在下城；此外，皇后區貝賽(Bayside，11360)、小頸(Douglaston/Little Neck，11363)、北阿斯托利亞(Astoria North，11102)、阿斯托利亞/長島市(Astoria/Long Island City，11101)、白石鎮(Whitestone，11357)和獵人點(Hunters Point，11109)、布碌崙(布魯克林)的波羅園/公園坡(Hill/Park Slope，11217/11243)等地的七天平均陽性率均小於1%。