全美最難越野賽道「斷頸山越野馬拉松」 華人參賽者熱情開跑

嵐山元老于伽獲得全馬女子年齡組第二。(嵐山跑團提供，郭力一/攝影)

紐約上州斷頸山全程和半程越野馬拉松 (Breakneck Point Trail Marathon and Half Marothon)8日舉行，受到新冠肺炎疫情 限制，該馬拉松為紐約周邊地區今年開放的規模最大賽事之一，也是一年多來紐約周邊舉辦的最大規模戶外賽事，讓跑步愛好者熱情高漲，也吸引眾多華人跑者參賽，占整場賽事參與者超過五分之一。

80多名華人參賽者中，大部分都是首次參加越野賽。(嵐山跑團提供，曾文雄/攝影)

疫情前，斷頸山越野賽的比賽規模控制在800人左右，一半全馬、一半半馬，報名時間多在活動前一年的年底，比賽在4、5月份，因為許多專業越野跑者參與，名額非常緊俏；為了控制疫情，今年規模減半，最多僅允許400參賽者參加，而紐約最大的華人跑團「嵐山」就有近80位會員參加。

陳強(前)說，越野賽在大自然中跑步，更能享受風景。(郭力一/攝影)

組織參與斷頸山賽事的嵐山董事會成員陳強介紹，他連續三年報名都被列入備選名單，直到去年因疫情限制僅紐約州居民參加，他才得以從候選名單「轉正」，首次參與越野賽。

陳強說，去年體驗良好，加上疫情期間許多嵐山會員，特別是居住在紐約之外的郊區的會員們為了強身健體，並盡量降低與他人接觸的風險而紛紛轉為越野或登山，於是今年開放報名後，他在跑團微信群鼓勵大家及早報名，沒想到因疫情而停賽一年多的跑友們熱情高漲，積極報名參加此次比賽，80多位跑者分別來自紐約市 、長島、威郡、新澤西和賓州各地。

停賽已一年多，此次賽事讓華人跑者們興奮不已；8日的比賽從早上6點鐘開始，先出發的全馬跑者必須在5點鐘報到，嵐山跑團中的許多人在凌晨兩、三點鐘就起床；還有一些跑者於比賽前一日就入住附近旅館，便於參賽。

嵐山九位董事會成員中，有兩人參加全程馬拉松比賽，一人因傷在線上為參賽隊員加油打氣，其餘六人均參加攝影或後勤服務；一些未能到場的義工，也為大家提前準備好豐盛的食物和補給，托人帶到賽場。

「跑馬拉松有成績壓力，且在跑了兩、三年後體能很難再提高，若想求更好成績，會把自己體能往極限推，長期下來反而傷身；越野賽的成績較沒比較性，而在大自然中跑步，更能享受風景。」陳強說，去年該跑團僅有不到十人參賽，今年的參加者大部分都是首次跑越野，為了更能適應越野賽的形式，從今年初雪化了之後，跑團就帶著跑友上山實際把比賽路程都跑過一遍，讓參賽者在這次的比賽中也取得不錯的成果。

羅上遠跑出此次跑團中的最佳成績。(嵐山跑團提供，郭力一/攝影)

此次在嵐山跑團中，以5小時12分跑出最佳成績的45歲羅上遠，跑步資歷四年，過去曾參加過六場路跑馬拉松，此次第一次參加越野賽，他坦言在跑前也會擔心自己無法負荷；在正式賽事前，他也跟著跑友到斷頸山踩點四次，讓身體適應，「越野賽道路不平，到處會有石頭、樹枝，跟跑路跑很不一樣」。

羅上遠表示，在跑前他才打了第二劑疫苗，剛開始跑時，感覺雙腿「與平常不同」，不過在跑了三、四哩後，身體逐漸適應，也能夠發揮平常訓練的成果，最終取得跑團中的最佳成績，也讓他很開心。

斷頸山全程和半程越野馬拉松8日登場，華人參加者占五分之一。(嵐山跑團提供，蕭毅/攝影)

斷頸山全程和半程越野馬拉松是一項於2016年才開始的賽事，但因其賽道難度、爬升高度、賽道上著名的歷史遺址和自然景觀而迅速在全美越野跑圈聲名大振，全程越野馬拉松爬升高度達到8000到1萬呎，有些坡道直上直下、亂石嶙峋，必須手腳並用，在美國東北部甚至全美，都算最難的越野賽道之一；另一個比較知名的越野賽事、大熊山50哩越野跑，全程爬升高度則為6880呎。