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紐約時報廣場槍案 4歲童中彈3傷 槍手在逃

記者張晨╱紐約報導
紐約時報廣場8日下午發生一起槍擊案，有人當街開槍，導致三位無辜民眾中槍受傷，警方封鎖現場進行調查。(路透)
紐約時報廣場8日下午發生一起槍擊案，有人當街開槍，導致三位無辜民眾中槍受傷，警方封鎖現場進行調查。(路透)

逐漸恢復生機的紐約市曼哈頓時報廣場8日下午發生一起驚人槍擊案件，一夥人因口角拔槍相向，導致三名無辜路人中流彈受傷，包括一名四歲幼童和一名外州遊客，均為女性；警方在案發後迅速掌握一名嫌犯的影像，但至截稿時間尚未拘捕任何人，徹夜進行調查。

一夥人當街口角 突濫射至少開3槍

警方表示，案發當日下午4時55分左右，在位於西44街交七大道處響起槍聲，目擊民眾四散奔逃；經調查發現，由二至四人組成的一伙人當街發生爭執，隨後其中一人掏槍射擊，至少開了三槍，導致三名過路者中彈，傷者與此案毫不相關。

紐約市警總局局長希爾(右二)表示，時報廣場槍擊案已有一嫌犯在列，但尚未逮捕任何人...
紐約市警總局局長希爾(右二)表示，時報廣場槍擊案已有一嫌犯在列，但尚未逮捕任何人。(記者張晨／攝影)

無辜受害者 送醫幸無生命危險

在記者會上，市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，受害者包括一名家住布碌崙(布魯克林)的四歲西語裔女孩，她當時正和母親購買玩具，槍擊案導致其腿部中彈，被送往表維醫院接受手術；另一人則為來自羅德島州(Rhode Island)的23歲女遊客；還有一人是家住新澤西州的46歲女性；三人都被送往表維醫院救治，均無生命危險。

市警當晚封鎖了42街至44街的百老匯(Broadway)及七大道路段，希爾透露，案件在緊密調查，已掌握一名非洲裔嫌犯的影像，但尚未拘捕任何人。

影音來源：紐約市警

希爾表示，街頭暴力的受害者往往是那些婦女兒童和外地遊客，那名羅德島州的女遊客因為自由女神像關閉才臨時決定到時報廣場，不料遭遇槍擊，「滿心歡喜來旅遊，等待她的卻是這樣的結果」；希爾說，「什麼時候能結束這一切，誰也不知道；但市警會盡全力保護民眾安全。」

警方8日晚公布時報廣場槍擊案一名嫌犯的影像。(紐約市警方提供)
警方8日晚公布時報廣場槍擊案一名嫌犯的影像。(紐約市警方提供)

警方現呼籲有知曉此案任何關線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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