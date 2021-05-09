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白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

紐約州半數成人完全接種 法拉盛疫情仍糟

記者金春香張晨／紐約報導
紐約市平均陽性率降至六月以來最低，曼哈頓華埠在市內三區華社中，表現最佳。(記者張晨/攝影)
紐約市平均陽性率降至六月以來最低，曼哈頓華埠在市內三區華社中，表現最佳。(記者張晨/攝影)

紐約州府8日數據顯示，州內18歲以上成年人中已有59.7%接種至少一劑疫苗，完全接種率為47.8%；且七天平均新冠病毒檢測陽性率降至1.47%，是萬聖節以來最低值；紐約市七天平均陽性率下降到2.41%，達六個月以來最低，但部分華社疫情仍不樂觀。

根據州府數據，州內七天平均陽性率降至去年10月28日以來最低值，為1.47%，也是六個多月來首次降至1.5%以下；全州最新單日陽性率為1.29%，紐約市的單日陽性率為1.36%；州內住院人數降至2178人，是去年11月16以來最低值，過去一周住院人數減少551人。

紐約六成成年人接種至少一劑疫苗。（州長辦公室提供）
紐約六成成年人接種至少一劑疫苗。（州長辦公室提供）

在疫苗施打方面，州內18歲以上成人已有59.7%接種至少一劑，完全接種率為47.8%；過去一周內州內施打的劑量繼續保持在100萬劑以上。

根據市衛生廳數據顯示，雖然全市平均值降至低點，但部分華裔社區的表現仍不佳，皇后區法拉盛地區仍為深紅色， 平均陽性率為4.41%，從4月29日至5日的確診人數為80人；布碌崙(布魯克林)日落公園地區的陽性率則為2.81%，七天內確診人數為79人；陽性率最低的為曼哈頓華埠1.66%、低於全市平均值，七天確診人數為39人。

紐約市立大學(CUNY)流行病學教授納什(Denis Nash)表示，這是一個令人鼓舞的消息，但人們應該持保留態度，「現在看到的檢測率和病例數並不能真正反映全市的情況。」

紐約市還計畫在全市各熱門景點設移動新冠疫苗接種車，向所有到訪紐約市的遊客，免費提供嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，在推動全民接種防疫的基礎上，吸引更多遊客。

紐約市 疫苗 檢測

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