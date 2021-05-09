我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

曼哈頓狠踢亞裔婦非裔嫌 年少弒母獲假釋

記者張晨／紐約報導
曼哈頓狠踢亞裔嫌犯艾略特。(Getty Images)
曼哈頓狠踢亞裔嫌犯艾略特。(Getty Images)

涉嫌於3月29日在曼哈頓街頭暴力攻擊亞裔婦女的非洲裔男子艾略特(Brandon Elliot)，19年前就持刀殺害自己的母親，被判15年至終身監禁，但三年前在紐約假釋委員會面前自稱與母親關係很好，「非常愛她」，此番言論獲得假釋委員信任，准許他假釋出獄，讓他又有機會在街頭犯案，暴打比他母親年紀大的一名65歲亞裔婦女。

根據紀錄，2002年艾略特才19歲時，就持刀殺害自己的母親，被判15年至終身監禁，曾請求假釋兩度遭到拒絕，但2019年該委員會聽信他「非常愛母親」的說辭，並認為他不再具有危險性，可以重新返回社會。

艾略特當年在布朗士家中和母親發生爭執，隨後勃然大怒，連捅母親三刀將其殺害；2019年他在假釋委員會的面試中表示，自己和母親感情深厚，且非常愛她；「我們的感情非常好，她也是一個勤勞的家長，她一直很努力工作，她在福利部門工作，她撫養我，照顧我，我愛她。」

他表示對自己行為懺悔，對母親痛下殺手後讓他每天都備感折磨，「如果時間能倒流，我絕對不會這麼做，你知道，我愛我的媽媽。」他說。

「那是可怕的一天，我幾乎都不記得了，當時紐約很熱，我說了些什麼，然後她回覆了一些不怎麼好聽的話，這可能就是導致我情緒失控的原因，我失手殺了她。」艾略特對假釋委員會說。

面試後不久，假釋委員會認為艾略特已經不具有危險性，已經準備好重新進入社會；不久後他便從監獄釋放，重獲自由。

但就在不久前，他在曼哈頓中城一棟公寓前無故攻擊一名65歲的菲律賓裔女子卡麗(Vilma Kari)，她當時步行前往教堂途中，先遭到艾略特無端踹倒在地，又用腳三次重踢她的頭部，一邊大喊「X你的，你不屬於這裡」；案發所在樓宇內的一位安保人員隔著打開的玻璃大門目睹這一幕，卻未上前相救，還關上大門。

如今艾略特被控兩項仇恨犯罪的二級攻擊罪、一項仇恨犯罪的一級襲擊未遂(attempted assault)。

紐約 亞裔 曼哈頓

上一則

攻擊亞裔拾荒婦遊民罪名全撤 受害人：感背叛

下一則

哈佛大學雕塑 驚現「應召找華人」塗鴉

延伸閱讀

曼哈頓狠踢亞裔嫌犯年少弒母 為自己辯護：我非常愛她

曼哈頓狠踢亞裔嫌犯年少弒母 為自己辯護：我非常愛她

劉醇逸 背書丹闊特參選曼哈頓檢察官

劉醇逸 背書丹闊特參選曼哈頓檢察官
美富豪避稅 逃離曼哈頓

美富豪避稅 逃離曼哈頓
明州警誤殺非裔 市警局長、女警辭職 警民衝突40人被捕

明州警誤殺非裔 市警局長、女警辭職 警民衝突40人被捕
中城反亞裔仇恨案 冷血門衛被解雇 大樓提供完整監控

中城反亞裔仇恨案 冷血門衛被解雇 大樓提供完整監控

熱門新聞

用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

2021-05-02 22:01

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30
全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

2021-05-02 02:30
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低