曼哈頓狠踢亞裔婦非裔嫌 年少弒母獲假釋

曼哈頓狠踢亞裔嫌犯艾略特。(Getty Images)

涉嫌於3月29日在曼哈頓 街頭暴力攻擊亞裔 婦女的非洲裔男子艾略特(Brandon Elliot)，19年前就持刀殺害自己的母親，被判15年至終身監禁，但三年前在紐約 假釋委員會面前自稱與母親關係很好，「非常愛她」，此番言論獲得假釋委員信任，准許他假釋出獄，讓他又有機會在街頭犯案，暴打比他母親年紀大的一名65歲亞裔婦女。

根據紀錄，2002年艾略特才19歲時，就持刀殺害自己的母親，被判15年至終身監禁，曾請求假釋兩度遭到拒絕，但2019年該委員會聽信他「非常愛母親」的說辭，並認為他不再具有危險性，可以重新返回社會。

艾略特當年在布朗士家中和母親發生爭執，隨後勃然大怒，連捅母親三刀將其殺害；2019年他在假釋委員會的面試中表示，自己和母親感情深厚，且非常愛她；「我們的感情非常好，她也是一個勤勞的家長，她一直很努力工作，她在福利部門工作，她撫養我，照顧我，我愛她。」

他表示對自己行為懺悔，對母親痛下殺手後讓他每天都備感折磨，「如果時間能倒流，我絕對不會這麼做，你知道，我愛我的媽媽。」他說。

「那是可怕的一天，我幾乎都不記得了，當時紐約很熱，我說了些什麼，然後她回覆了一些不怎麼好聽的話，這可能就是導致我情緒失控的原因，我失手殺了她。」艾略特對假釋委員會說。

面試後不久，假釋委員會認為艾略特已經不具有危險性，已經準備好重新進入社會；不久後他便從監獄釋放，重獲自由。

但就在不久前，他在曼哈頓中城一棟公寓前無故攻擊一名65歲的菲律賓裔女子卡麗(Vilma Kari)，她當時步行前往教堂途中，先遭到艾略特無端踹倒在地，又用腳三次重踢她的頭部，一邊大喊「X你的，你不屬於這裡」；案發所在樓宇內的一位安保人員隔著打開的玻璃大門目睹這一幕，卻未上前相救，還關上大門。

如今艾略特被控兩項仇恨犯罪的二級攻擊罪、一項仇恨犯罪的一級襲擊未遂(attempted assault)。