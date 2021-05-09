攻擊亞裔拾荒婦遊民罪名全撤 受害人：感背叛

攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯，所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

83歲的韓裔 拾荒婦兩個月前在上州 威徹斯特郡(Westchester County)白原市(White Plains)一家購物中心外，遭到一名遊民無故攻擊，警方日前逮捕嫌犯並移送法辦，但檢方稱因證據不足撤銷對嫌犯的所有指控；受害者女兒受訪時表示，母親對結果感到沮喪，認為自己被背叛。

年過八旬的陶南希(Nancy Toh，音譯)於3月9日晚7時30分左右，在白原商場外收集空瓶時，被一名遊民吐口水，後遭重拳擊倒在地，頭部鮮血直流；她遇襲後，用真名並露臉接受媒體訪問，引起關注。

威徹斯特郡檢察官羅卡(Mimi Rocah) 8日在推特上表示，受害人在這起案件中遭到嚴重攻擊，但在對比嫌犯身分證件後，決定撤銷被告重罪與仇恨犯罪等所有指控，因為「不願任何一名無辜的人被起訴」。

陶南希的女兒陶琳達(Linda Toh)表示，至今她對母親的遭遇感到無助，母親只看到施暴者眼睛，對方吐口水後，她一直緊閉雙眼祈禱；她認定這是一起仇恨亞裔 犯罪，「我母親是一名身材矮小的亞裔婦女，嫌犯沒有搶劫她，更沒向她要錢」。

案發數日後，當地警方逮捕一名遊民，但陶南希在指認時無法確認是否就是攻擊她的人；時隔兩個月，陶南希與陶琳達母女收到檢方通知，告知撤銷了被捕嫌犯所有指控。

雖然陶琳達與母親理解任何一個無辜的人都不該被起訴，但她們仍然對此結果非常沮喪，「她(我媽媽)感到遭到背叛，她給出了自己的時間與全部故事細節，卻沒有得到任何結果」。

白原市警局局長卡斯特利(Joe Castelli)受訪時委婉承認，因警探辦案時出現錯誤，讓這名施暴者逃脫法律的制裁，「應該先去檢查嫌犯的身分證明......但兩名警探同時在做別的事，導致後期的起訴環節出現問題，這些都不應發生」。

陶琳達補充，母親不會說英文，但警局並未提供韓語翻譯；根據威徹斯特郡警局數據，當地有200名警員，但只有兩名是亞裔，白原市亞裔人口占8%，警局卻只雇用1%的亞裔警員。

羅卡表示，這起案件的主要癥結在於當地缺少多元文化；對於這起案件，她表示仍在調查中，尚未結案。