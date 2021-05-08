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秋季是否提供遠程教學 白思豪拒答

記者張晨／紐約報導
白思豪拒絕透市公校秋季是否會提供遠程教學選擇。(取自市長辦公室)
白思豪拒絕透市公校秋季是否會提供遠程教學選擇。(取自市長辦公室)

隨著新冠疫情防控的持續進展，校園也已逐步開放，但對於重返校園上課和線上教學的選擇上，仍有家長和教育人士躊躇不前；紐約市白思豪(Bill de Blasio)7日接受媒體採訪時，對此問題閃爍其詞，拒絕透露公校下學期是否會提供遠程教學選擇。

白思豪當日接受紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，一定會與家長和健康專家積極溝通，「我們有很多時間來做出調整，但我們的計畫是讓每個孩子都能重返校園。」

市府在返校程序上多遭質疑，當日主持人萊勒(Brian Lehrer)也就此發問，詢問若下學期開始不提供線上教學，而完全進入實體課程，會不會引來家長擔憂，白思豪對此問題沒有正面回答。

「不，我是說這個計畫是為了可以讓每個孩子重返校園，而秋季開學仍有四個月時間。」白思豪說，這是相當長一段時間，目前無法做出預估；「我們希望實體課堂可以容納每個孩子，市府也正全力推進這一計畫。」

他補充道，「老實講，我認為父母也應該希望他們的孩子能盡快回到學校，因為就疫情防控的局面來看，現在的整體情況已經好了很多；而且我認為從現在到9月這段時間裡，每天都會變得更好。」

在白思豪發表此番言論的前一天，市教育總監波特(Meisha Ross Porter)將遠程學習描述為秋季的一個「潛在選擇」(Potential Option)。

「至於是否繼續提供遠程教學，這將取決於開學前全市的疫情狀況。」波特在家長諮詢委員會的會議上說；白思豪和波特都指出，隨著越來越多紐約人接種疫苗，全市新增病例數和檢測陽性率都在大幅下降。

根據市府數據顯示，到目前為止，五個行政區56%的成年人至少接種了第一劑疫苗，42%的人已完全接種。

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