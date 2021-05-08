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市議會衛生委員會主席 促市府自設疫苗通行證

記者金春香／紐約報導
市議會衛生委員會主席推市府疫苗通行證系統，促還未接種的一半市民盡快接種。（市長辦公室提供）
市議會衛生委員會主席推市府疫苗通行證系統，促還未接種的一半市民盡快接種。（市長辦公室提供）

紐約新冠疫苗接種速度陷入瓶頸期，市議會衛生委員會主席李文(Mark Levine)7日提出「疫苗通行證」(Vax Pass)項目，建議市府建立專門系統，來快速檢查人們的疫苗接種或新冠病毒檢測紀錄，通過檢查後才被允許進入辦公室及其他活動場所，也進一步鼓勵另一半還未接種的市民盡快接種。

李文表示，目前仍有近半數紐約市民眾還未接種第一劑疫苗，且註冊接種疫苗的數量也出現67%的下降；他提出的的計畫包括開發一個紐約市疫苗認證項目，通過激勵機制，進一步簡化疫苗獲取，以及加強宣傳力度、增加民眾對疫苗的信心等方式，促進疫苗接種率的快速增加。

李文表示，各個地區的疫苗接種數字分布並不均衡，為保證全市安全快速地全面重啟，就必須採取更多措施提高已經放緩的接種速度。

李文說，雖然州府也有類似的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，但他所提出的「疫苗通行證」與前者並不需要使用同一系統，市府可以自主開發應用程序，「只要在手機上安裝一個程序，該程序就會進行身分驗證，對於不想或不能使用的人，可以直接使用疫苗接種卡來替代。」

他建議，市府可以先在市府機構辦公室實施「疫苗通行證」，然後再將其推薦給私人企業，該做法也能免去民眾需要反覆進行新冠檢測才能進入公共場所的波折。

其計畫還建議市府進一步在各個社區增加提供疫苗注射的移動車輛，採取人口普查過程中在社區大力宣傳的方式宣傳疫苗接種，保證疫苗進一步在全市各地區普及。

疫苗 紐約市 檢測

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