750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)日落公園 救災停屍房，在去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，該處目前仍有超過700具遺體停放在車上，不是聯繫不上親人前來認領，就是家屬不願出面處理。

位於39街碼頭的救災停屍房，目前有750具新冠染疫者遺體停放在此，未能妥善處理；紐約市 法醫辦公室副局長馬尼奧蒂斯(Dina Maniotis)表示，原本的計畫只是暫時設置冷凍貨櫃，再等待時機通知死者的親人前來認屍，但不是遲遲找不到死者親人，要不然就是連繫上了卻因家屬無法負擔喪葬費用而拖延。

在5日舉行的市議會健康委員會會議中，馬尼奧蒂斯表示，將繼續找尋這些死者的家人，給予他們時間作準備，希望早日前來處理後事；目前還沒訂出這些遺體的埋葬時間，是否葬在全美最大公墓之一的哈特島(Hart Island)，也還沒定論。

該處停屍房每日從早上8時30分至晚10時30分營業，讓各家庭有充裕的時間前來認領親人的遺體；消息指出，疫情期間大部分染疫者的家屬都提出要求，希望將遺體葬在哈特島；去年已有2666具新冠染疫者遺體轉移到哈特島上，今年截止目前也有504具遺體移到島上。

但有部分死者的家屬，在一段時間後便拒絕與法醫辦公室來往；馬尼奧蒂斯說，其實只要這些家屬點頭同意，他們很快就能把屍體轉移到哈特島。

選區包括北部布朗士 的市議員喬納吉(Mark Gjonaj)對此表示，不理解市府為什麼要花那麼長的時間處理屍體，並質疑設立救災停屍房的必要性；他說，若是因為殯儀館超負荷，相信很多死者親屬能夠理解，同意將屍體葬在哈特島，他並抨擊一開始能做的事，市府卻拖了一年多還沒完成。