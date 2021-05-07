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秀「愛國傷疤」 俄州民代黃良華訪華埠

記者洪群超／紐約報導
俄亥俄州華裔民代黃良華，6日受邀訪問曼哈頓華埠。（記者洪群超/攝影）
俄亥俄州華裔民代黃良華，6日受邀訪問曼哈頓華埠。（記者洪群超/攝影）

在直播會議中直接解開襯衣、秀出軍旅生涯在胸膛留下的橫貫傷疤，質問仇恨亞裔者「這樣夠不夠愛國」的俄州華裔民代黃良華(Lee Wong)，6日受邀訪問紐約曼哈頓華埠，表示紐約及各地近來頻發的仇恨亞裔犯罪案件令他憤怒和心碎，呼籲亞裔社區一要團結，二要發聲，三要從政，「我們不當二等公民，我們就是美國人」。

影音來源：NBC News

69歲的黃良華是俄亥俄州西切斯特鎮(West Chester Township)信託委員會委員(Trustees)，在任已16年；該鎮未設鎮長和議會，信託委員會行使鎮長職能，三名成員權責均等；今年3月，全美各地仇恨亞裔犯罪四起時，黃良華在一場網路直播的鎮務會議上當眾站起解開襯衣，露出軍旅生涯在胸口留下的長長傷疤，質問「這樣夠不夠愛國」，令其聲名大噪，廣受讚譽，相關視頻也在網路獲得數百萬點擊。

黃良華6日應亞美正義聯盟(LAANY)邀請訪問曼哈頓華埠，分享其個人經歷，激勵亞裔社區團結發聲，對抗仇恨。

黃良華說，他1970年代來美，原本攻讀藥劑學，想當藥劑師，誰知來美才第二年，就因美國蔓延的仇日情緒，在街上被誤當日本人而毆打至住院，這段經歷改變了他的人生軌跡，讓他「想變得更美國」，選擇參軍，希望能被接納為「美國人」。

然而，哪怕在軍旅服役長達20年，訓練中受傷還在胸口留下長長疤痕，但移民來美50年，黃良華說，被質疑「不是美國人」的遭遇仍持續發生，有的是惡意嘲弄或攻擊，「讓我滾回中國」，有的則是雖無意但仍充滿偏見的「你的英語真好」；「這一切僅僅是因為我們長著亞裔的臉，就不被認為是美國人。」

黃良華說，自己過去曾認為胸口傷疤很醜，去海邊都遮遮掩掩，但此次面對亞裔仇恨風潮，一怒之下一「脫」成名，自己也不再掩飾這道疤痕，而是勇敢自豪地展示出來：「這是我愛美國、是美國人的憑證；那些攻擊、嘲弄我們的人，很多連參軍服務這個國家都沒有過，有什麼資格說亞裔『不夠美國』？」

黃良華表示，此次到紐約等各地華人社區，希望用親身經歷呼籲亞裔社區先要團結，然後要勇於發聲，更要行動起來參政、反擊仇恨，「我們不是所謂『模範少數族裔』，也不是二等公民，要展示給所有人看，美國就是我們的國家，亞裔就是美國人。」

黃良華脫衣展示軍旅生涯在胸口留下的疤痕，讓其一夜成名，廣獲讚譽，該形象也被製作成...
黃良華脫衣展示軍旅生涯在胸口留下的疤痕，讓其一夜成名，廣獲讚譽，該形象也被製作成動漫等作為反仇恨亞裔運動的標誌，在網路上被瘋傳。（LAANY提供）

美國 亞裔 紐約

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