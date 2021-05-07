紐約亞裔接種率最高 贏在互助

紐約幾大華人社區的疫苗接種率都遠高於全市平均水平；圖為此前流動疫苗接種車在布碌崙日落公園服務。(美聯社)

紐約市亞裔 居民新冠疫苗 接種率高達七成，在各族裔中高居首位；多個組織指出，華人 過去面臨疫苗預約的語言障礙，又擔心出門遭受仇恨犯罪，接種疫苗之路困難重重，但因為團結一致、互幫互助，多數人已成功接種疫苗，希望華人的自立與自助，不是市府忽視華社的理由。

根據最新數據，亞裔接種率為全市各族裔中最高，68%亞裔至少已接種一針疫苗；白人接種率排名第二，接種一針比例為49%；部分少數族裔和低收入社區接種率仍較低，為鼓勵更多人接種，市府預計投放1600萬元為疫苗接種做廣告。

華策會政策和公共事務長考文(Carlyn Cowen)表示，「我對於亞裔接種率最高的數據感到很驚訝」，亞裔社區雖然看似接種率很高，但事實上一直面臨著各種困難，例如移民身分背景、語言障礙以及對仇恨犯罪的恐懼；「過去很多亞裔長者有資格接種疫苗，但因害怕被攻擊而不敢出門，疫苗預約網站也非常混亂，對英文不佳的人是很大挑戰。」

紐約親子互助會是積極幫助亞裔預約疫苗以及提供翻譯的華人社區組織之一，在疫苗最難預約時，號召義工每日不斷在網上刷疫苗預約，之後也和多個疫苗站合作，推薦民眾過去接種；該互助會負責人黃妮可6日表示，獲得他們幫助後成功接種疫苗的華人數以千計。

黄妮可說，華人接種率高，除了幫助預約服務多，更多是相互之間從行動到精神上的支持；很多華人原本也對疫苗採取觀望態度，但身邊的人不斷鼓勵、解釋，因此改變了態度，「幾乎每天都有人在社區媒體發問應不應該接種，擔心疫苗反應太大，每次有這樣的問題提出，都會有很多人出來安慰、鼓勵」；針對華人因擔心路上不安全，就很多人一起結伴前往疫苗站，還有很多義工主動為老人提供接送服務。

也有人認為華人接種率高和宗教信仰有關，居住在布碌崙(布魯克林)波羅園的林增霞說，身邊不少猶太裔都是因為宗教信仰不願意接種疫苗；「雖然很多華人也信天主教、基督教及佛教，但很少因為宗教而不接種疫苗。」

雖然亞裔的疫苗接種率高是好消息，但亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)共同執行總監昆丹娜(Anita Gundanna)擔心，這會成為政府部門繼續忽視華人社區的理由，「這一結果似乎讓亞裔又成了在疫苗接種方面沒有遇到困難的群體，而過去很長時間裡華社都是被忽視，苦苦掙扎」。

皇后區法拉盛居民鄭雲表示，很多華裔長者不會操作電腦、網路上搶不到疫苗預約時段，打電話卻被分配到交通不便的外區偏遠疫苗站，最後有賴親友或義工的幫助，才得以接種疫苗；他說：「華人接種率高，靠的是自己，市府對華社的預約服務遠遠不足」。