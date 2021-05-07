紐約市吸引遊客 免費打嬌生疫苗…尚待州府批准 盼推動復甦

紐約市府計畫在各熱門旅遊景點設立疫苗街重點，免費給遊客打疫苗；圖為疫情期間變得空空蕩蕩的時報廣場。（記者洪群超/攝影）

持續一年多的新冠疫情，重創紐約市 旅遊業，市長白思豪 (Bill de Blasio)6日宣布，計畫在全市各熱門景點設移動新冠疫苗 接種車，向所有到訪紐約市的遊客，免費提供嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，既能持續推動全民接種防疫，又能以此吸引更多遊客；但此議仍待州府同意。

白思豪表示，今夏紐約市有望迎來闊別一年多的遊客潮，讓旅遊業乃至全市經濟重回疫情前生機，「我們要讓遊客更願意來，如果你在紐約，就在紐約完成疫苗接種。」

市府計畫在全市熱門景點設立移動新冠疫苗接種車，來為遊客服務，預計地點包括時報廣場、中央公園、高地公園、布魯克林大橋等，提供容易保存且只需注射一劑的嬌生疫苗。

白思豪說，給遊客接種疫苗有助於防疫，讓人們知道來紐約市能被很好照顧，防疫上沒有問題，吸引更多人前來旅行，「這不但對遊客有利，也有利紐約市的防疫工作，所有人都能因此受益。」

白思豪也說，市府預估到6月，全市完全接種的人口就能達到500萬人。

不過，紐約市府此計畫需要獲得州府批准；目前根據州府對新冠疫苗的接種規章，只能提供給在紐約居住、學習或工作的人士；白思豪表示，一旦州府批准，市府可立即上馬此項目，開始著手設置重點景點及開放遊客打疫苗；不過截至發稿，州府尚未回應市府該計畫。

根據紐約州主計長辦公室日前發表的報告，新冠疫情給紐約市旅遊業造成毀滅性打擊，全市因疫情而遊客減少造成的直接經濟損失已超過600億元，超過8萬9000人因此失業，失業者中大部分為年輕人或移民。

該報告也指出，只有遊客歸來，紐約市才能迎來真正復甦；但要回到疫情前水平，恐怕至少需等到2025年。