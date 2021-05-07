彩福樓前員工抗議討薪 前老闆：錯信合夥人無力償還

彩福樓前員工6日在酒樓舊址前抗議討薪。（記者金春香／攝影）

十多名華埠 彩福樓前員工6日在酒樓舊址前抗議，控訴前老闆多年拖欠員工工資，也未支付最低工資，要求州檢察長對前老闆提出刑事訴訟 ，歸還員工工資；彩福樓前老闆之一莫志聯表示，當年在其他老闆私吞工資以及接連退出酒樓經營後，他全面接手，但無奈仍無法維持經營，最終酒樓仍不得不關閉，他明白前員工理應拿回拖欠工資，但他說自己沒拿過不屬於自己的錢，有心無力，只想繼續在社區經營勿街46號(46 Mott St.)。

彩福樓前員工6日在酒樓舊址前抗議討薪，莫志聯(左一)也在現場。（記者金春香／攝影）

彩福樓前員工曹錦明說，彩福樓2016年開張後，前兩年生意很好，但經常未支付最低工資給員工，2018年初開始，股東大股吃小股，酒樓突然不再開設早茶和晚餐，轉型只承接大、小公司、社團或私人宴會包場，之後生意每況愈下，再加上老闆拖欠房東租金 數月，最終酒樓於2018年8月底關門，並欠付員工最後兩個多月的工資。

曹錦明表示，之後他們將老闆告上法庭，法庭判決書也裁決彩福樓前老闆余德文、陳永錦、陳慶文和莫志聯賠償他們90多萬元工資，但時至今日，一分錢都沒拿回。

他還指出，疫情期間華埠眾多餐館生意不景氣，但莫志聯卻藉著與民選官員和社區人士的私人關係，大力宣傳他所在的勿街46號餐館，並獲得眾多個人、明星和組織的捐款，卻不理會此前拖欠工人的工資。

彩福樓前員工呼籲州檢察長對彩福樓前老闆提出刑事指控，要求他們償還員工被盜工資。

莫志聯6日也出現在抗議現場，27歲的他表示，他無法抹滅過去發生的事情，但他知道自己從未有過害人或貪別人錢財的心，「當年我剛20歲出頭，能開始著手經營一家酒樓，是非常重要的事，作為經營者，當然都希望酒樓的生意好，沒有人希望讓它倒閉。」他明白工人有權討薪，但他並沒有私吞過錢財，是無力償還。

「但我當年相信錯了人，2018年年初開始，其他老闆和經理出現矛盾，紛紛離開，還有人私吞工資，但我仍嘗試讓酒樓繼續經營下去。」莫志聯說，他在華埠出生長大，過去一年雖然更多人認識他，但他自己只是為社區服務、為社區謀福利的傳播媒介，「勿街46號獲得的捐款，全都用來回饋社區。」