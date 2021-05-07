紐約客談／紐約防疫有成效 華人功不可沒

從最早開始發出警告，到疫情 爆發初期到處捐贈防疫物資，再到積極接種疫苗，華裔 背負著「中國病毒」的不公指責下，卻在此次抗疫戰爭中功不可沒，只可惜付出卻得不到肯定與支持。

紐約市已有近七成亞裔 接種至少一針疫苗，為各族裔中最高；其實華裔接種之路並不容易，語言障礙、身分背景、信息接收不及時，就連前去打針的路上也要擔心成為仇恨犯罪受害者，能得此結果著實不容易。

雖然疫情最早從中國開始，但疫情控制得最好的也是中國，全世界人口最多卻保持最低感染率；如果美國一開始也戴好口罩、保持距離，可能就可避免一度淪為感染率和死亡人數最高的國家。

在此次抗疫戰中，華裔做出的貢獻遠不只疫苗接種率高而已；疫情在美國爆發最初，無數的華裔四處奔波，給醫護人員、警局送各種防疫物資；物資夠了開始送食物、向一線抗疫人員提供接送服務；華裔再一次向美國展示了自己的慷慨，哪怕過去有無數次出力不討好的教訓。

哈佛大學此前在校內通知寫著「也許你會希望自己不是亞裔」，引起無數亞裔砲轟，一名華裔高中生對此公開發言得到很多共鳴，「華裔中有無數的醫生、護士、無數參與疫苗研發的科研人員，就連疫情中最重要的三個軟件ZOOM、TikTok、DoorDash都是華人帶隊研發的，我們為什麼要不希望自己是亞裔？我們自豪自己是亞裔！」

可惜，華人再怎麼努力，卻還是不斷成為仇恨亞裔罪案的受害者；華裔孩子再如何努力學習，仍遭受打壓。華裔的貢獻必須獲得主流社會肯定，否則「以德報怨」之路，還不知要走多久？

（紐約客談，每周二至周六見報。）