百老匯劇院9月滿座重開 洋基球場比賽日打疫苗送球票

葛謨宣布，百老匯劇院將在9月14日滿額重開，演出票從6日起就可開始預售；圖為百老匯名劇「歌劇魅影」的海報。(美聯社)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)5日宣布，因新冠疫情閉門謝客已一年多的紐約百老匯 劇院，將於9月14日完全重開，允許100%上座率，而演出票從今日(6日)起開始預售；他還宣布，從5月19日起，大型室外場館可對完成疫苗 接種的民眾滿員開放，但對未打疫苗的民眾仍須維持客容量限制並保持社交距離；洋基球場、大都會球場將在比賽日為球迷提供接種服務，接種者可獲得免費球票；市長白思豪(Bill de Blasio)也表示，將和運動隊和其他場館合作，推出鼓勵接種的活動。

葛謨宣布，百老匯劇院將在9月14日滿額重開，演出票從6日起就可開始預售。（州長辦公室提供）

州府數據顯示，目前全州的新冠檢測陽性率為1.49%，紐約市 五區的七天平均陽性率也均降至2%以下，兩項數字均為去年10月28日以來最低；同時，全州新冠住院人數為2458人，為去年11月21日以來最低。

葛謨宣布，百老匯劇院將在9月14日滿額重開，演出票從6日起就可開始預售。（州長辦公室提供）

葛謨表示，百老匯劇院因場地較小及成本的特殊性，因此需要能容納更多觀眾的情況下才能重開；不過，他在記者會上未說明具體哪些百老匯劇目屆時將回到舞台，但表示百老匯劇院將與公衛部門一同研討和完善重開所需的防疫標準，安裝通風設備及相關設施、人員安排等細則。

州府預算總監米希卡(Rob Mujica)則表示，目前州府還未決定是否要求觀眾必須全部接種疫苗，「我們會繼續關注疫情數字和接種數字，我們隨後也會做一些室內活動的試點，並逐步增加室內活動的客容量。

職棒大都會隊主場花旗球場將在比賽日提供疫苗接種服務，現場接種的民眾可獲一張免費球票。(記者王彩鸝／攝影) 」

葛謨還表示，室外大型活動場館可從19日起對完成疫苗接種的民眾滿員開放，民眾將可恢復和疫情前一樣的購票和選座位，並於入場前展示接種證明，就可以和親友或其他觀眾坐一起享受比賽；16歲以下未接種疫苗的兒童，也可跟已接種的成人坐一起；但未接種的觀眾，球場將設特定區域給他們就坐，該區域仍須保持33%的客容量限制，並且需要觀眾間隔六呎社交距離就坐。

此外，洋基隊的主場洋基球場和大都會隊主場花旗球場，將在比賽日現場提供疫苗接種服務，並為現場接種的民眾提供一張免費球票；白思豪也表示，市府目前正在和運動隊和其他場館商議，推出類似自然歷史博物館接種點的合作項目，讓前來接種的民眾獲得免費門票，「我們將繼續創新鼓勵接種的辦法，推進接種進度。」