CDC報告：紐約變種病毒 重症、二次感染風險低

CDC表示，源自紐約市的變種病毒可能並不容易導致重症，二次感染的風險也不大。（州長辦公室提供）

聯邦疾病防治中心(CDC)5日公布的報告顯示，相比其他變種新冠病毒，源自紐約市 的變種病毒 ，導致重症或二次感染的風險均比較小。

被命名為B.1.526的變種病毒是去年11月在華盛頓高地首次檢出，此後迅速傳播；根據CDC的數據，截至4月初，該變種病毒已經占兩座實驗室檢測樣本的40%。

市府此前曾表示，判斷紐約市變種病毒是否比其他變種病毒更具風險仍為時尚早；CDC的報告則表示，初步研究顯示，紐約變種病毒導致重症或接種疫苗 後感染的風險均比較小；「即便該變種病毒攜帶了能夠降低抗體作用的E484K變異，也不會導致更嚴重的後果。」

目前，紐約變種病毒、英國變種病毒(B.1.1.7)、巴西變種病毒(P.1)和南非變種病毒(B.1.351)的傳播能力都強於原型新冠病毒，因此引起對疫情形勢的擔憂；其中，有證據顯示英國變種病毒更有可能引起重症，也可能更加致命；而巴西變種病毒的危險性則在於，曾經感染後留下的抗體和疫苗對其作用可能不大。

衛生局的數據顯示，紐約變種病毒和英國變種病毒在全市五區都已出現，其中紐約變種病毒在布朗士區和皇后區部分社區更為普遍；英國變種病毒則在南布碌崙(布魯克林)、東皇后區和史泰登島比較常見；南非變種病毒和巴西變種病毒在紐約較為少見，但全美的存在正呈上升趨勢。

市衛生局長喬克西(Chave Chokshi)此前表示，目前完全接種者感染病毒，及此前感染過的人再次感染的案例，是非常罕見的，「目前變種病毒在新增病例所占比例越來越大，說明變種病毒更具傳染性，因此市民應該繼續積極接種疫苗，並小心防疫。」

總體來說，目前上市的三款疫苗，據稱都能夠有效減少感染新冠後的重症和死亡，同時也能有效預防感染；現在只能寄希望於疫苗接種的速度能夠快於變種病毒的傳播速度，同時民眾在此期間也能繼續遵守防疫規定。