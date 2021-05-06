我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

CDC報告：紐約變種病毒 重症、二次感染風險低

記者和釗宇／紐約報導
CDC表示，源自紐約市的變種病毒可能並不容易導致重症，二次感染的風險也不大。（州長辦公室提供）
CDC表示，源自紐約市的變種病毒可能並不容易導致重症，二次感染的風險也不大。（州長辦公室提供）

聯邦疾病防治中心(CDC)5日公布的報告顯示，相比其他變種新冠病毒，源自紐約市變種病毒，導致重症或二次感染的風險均比較小。

被命名為B.1.526的變種病毒是去年11月在華盛頓高地首次檢出，此後迅速傳播；根據CDC的數據，截至4月初，該變種病毒已經占兩座實驗室檢測樣本的40%。

市府此前曾表示，判斷紐約市變種病毒是否比其他變種病毒更具風險仍為時尚早；CDC的報告則表示，初步研究顯示，紐約變種病毒導致重症或接種疫苗後感染的風險均比較小；「即便該變種病毒攜帶了能夠降低抗體作用的E484K變異，也不會導致更嚴重的後果。」

目前，紐約變種病毒、英國變種病毒(B.1.1.7)、巴西變種病毒(P.1)和南非變種病毒(B.1.351)的傳播能力都強於原型新冠病毒，因此引起對疫情形勢的擔憂；其中，有證據顯示英國變種病毒更有可能引起重症，也可能更加致命；而巴西變種病毒的危險性則在於，曾經感染後留下的抗體和疫苗對其作用可能不大。

衛生局的數據顯示，紐約變種病毒和英國變種病毒在全市五區都已出現，其中紐約變種病毒在布朗士區和皇后區部分社區更為普遍；英國變種病毒則在南布碌崙(布魯克林)、東皇后區和史泰登島比較常見；南非變種病毒和巴西變種病毒在紐約較為少見，但全美的存在正呈上升趨勢。

市衛生局長喬克西(Chave Chokshi)此前表示，目前完全接種者感染病毒，及此前感染過的人再次感染的案例，是非常罕見的，「目前變種病毒在新增病例所占比例越來越大，說明變種病毒更具傳染性，因此市民應該繼續積極接種疫苗，並小心防疫。」

總體來說，目前上市的三款疫苗，據稱都能夠有效減少感染新冠後的重症和死亡，同時也能有效預防感染；現在只能寄希望於疫苗接種的速度能夠快於變種病毒的傳播速度，同時民眾在此期間也能繼續遵守防疫規定。

變種病毒 紐約市 疫苗

上一則

百老匯劇院9月滿座重開 洋基球場比賽日打疫苗送球票

下一則

紐約州長葛謨：反對市教育局校曆取消「哥倫布日」

延伸閱讀

華裔創免費App 導覽紐約知名景點

華裔創免費App 導覽紐約知名景點
美放棄疫苗專利 激怒藥廠：供應鏈會更弱 偽疫苗會盛行

美放棄疫苗專利 激怒藥廠：供應鏈會更弱 偽疫苗會盛行
CDC：紐約變種病毒不易導致重症或二次感染

CDC：紐約變種病毒不易導致重症或二次感染
疫苗接種速度趨緩 紐時揪出3關鍵

疫苗接種速度趨緩 紐時揪出3關鍵
拜登新目標：國慶前1.6億人打完疫苗…輝瑞擬9月申請為兒童接種

拜登新目標：國慶前1.6億人打完疫苗…輝瑞擬9月申請為兒童接種

熱門新聞

37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30
全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

2021-05-02 02:30
用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

2021-05-02 22:01
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30
約有8萬名紐約市府公務員將於3日重返辦公室，這也是新冠疫情近一年以來公務員首次回辦公室上班。(市長辦公室提供)

紐約8萬公務員回辦公室 百人示威轟「政治決定」盼推遲

2021-05-03 08:50
被絆倒後猛踹，被罵「這不是中國，是美國！」紐約市再發兩起亞裔攻擊案。(記者張晨/攝影)

紐約亞裔攻擊案又增2起 女子被絆倒後遭猛踹

2021-05-05 15:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世