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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

紐約加速重啟 華社憂心太快

記者金春香／紐約報導
紐約市加快重啟，華社商家和居民有喜有憂，既期待商業復甦，也希望穩紮穩打、度過疫情。(記者曹健／攝影)
紐約市加快重啟，華社商家和居民有喜有憂，既期待商業復甦，也希望穩紮穩打、度過疫情。(記者曹健／攝影)

州長葛謨(Andrew Cuomo)日前宣布19日州內餐館、辦公室、零售業、電影院、博物館、髮廊、遊樂園和健身中心等，都可以恢復100%客容量，市長白思豪(Bill de Blasio)也計畫於7月1日全面開放紐約市，這讓商家終於看到全面復甦的曙光，很多民眾也對恢復往常生活翹首以待，但包括華社民眾在內的不少人，認為突然解除防疫限制太倉促，指出只要還有國家疫情沒有緩解，新冠仍是威脅，紐約不應貿然加速重啟速度。

紐約州、新州和康州都將在兩周後全面重開，美國福建僑聯總會主席陳鍵榕表示，重開速度過快，美國不能忽視世界其他地區新冠傳播仍然迅猛，紐約市皇后區法拉盛等華裔聚居區新冠檢測陽性比率也仍較高，政府不能不顧大局，只看到一些地方數字低，就快速開放，這很危險。

新冠限制解除過快，華社喜中帶憂；圖為曼哈頓華埠街頭。（記者金春香／攝影）
新冠限制解除過快，華社喜中帶憂；圖為曼哈頓華埠街頭。（記者金春香／攝影）

陳鍵榕說，現在就算重開也沒有太大意義，因為很多人仍對恢復正常生活缺少信心，「現在把大酒樓100%全面開放，誰真的敢擺上百桌呢？會有多少人去用餐？目前來看，全開與部分重開不會有太大區別。」人們重返正常生活的信心來自全世界的安全，「就算紐約沒了病例，只要還有其他國家有傳播，那紐約也依然不安全。」

華埠居住幾十年的宋文也表示，政府的重開步伐過快，她指出，雖然華埠的新冠檢測陽性率很低，但這是因為華埠的人流量較少，而其他華裔聚居區的陽性率仍然較高，「政府應在每個重開階段保持一段時間，再根據最新數據做下一步決定，而不是在餐廳還未開始增加至75%客容量時，就早早宣布100%客容量的日期。」

紐約中華公所主席于金山表示，目前紐約疫苗接種速度較佳，華埠的染疾比率降至1%以下，相信布碌崙(布魯克林)日落公園和法拉盛的數字，也能在兩周後降至3%以下，進一步重開對小商家來說是好事，但民眾仍要堅持戴口罩，堅持防疫措施。

中華公所預計7月1日起開放全部服務，但公所內的所有防疫設施仍不會撤除；于金山表示，只有等印度、巴西等疫情嚴重國家的數字也下降，疫情才能達到真正的緩解，人們的生活才能真正恢復正常。

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