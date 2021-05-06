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5月打新冠疫苗 長島蘇福克郡美酒相待

記者牟蘭／紐約報導
蘇福克郡郡長宣布，21歲以上民眾在5月接種疫苗，即可免費暢飲一杯酒精飲品；圖為民眾在疫苗接種站打疫苗。(記者牟蘭／攝影)
蘇福克郡郡長宣布，21歲以上民眾在5月接種疫苗，即可免費暢飲一杯酒精飲品；圖為民眾在疫苗接種站打疫苗。(記者牟蘭／攝影)

隨著新冠疫苗的普及，長島兩郡的疫情指數直線下降，截止5日納蘇郡(Nassau County)新增116例，蘇福克郡(Suffolk County)新增157例，兩郡郡長5日各自宣布鼓勵民眾接種疫苗計畫，蘇福克郡郡長稱，只要21歲以上民眾在5月接種疫苗，憑疫苗證即可在八家酒吧免費暢飲一杯酒精飲品。

根據納蘇郡衛生局官網，截止4日該郡七天檢測陽性率下降至1.58%，低於州府平均1.71%的陽性率；郡長庫倫(Laura Curran)表示，改郡65歲以上長者的疫苗接種率已達82.6%，4月的陽性患者住院率也比3月降低63%，她呼籲居民行動起來，「讓長者接種率早日達到90%」。

除了鼓勵長者接種，庫倫5日在記者會宣布高中生接種疫苗計畫，從13日至16日，符合條件的16歲至18歲青少年可前往納蘇郡城市學院(Nassau Community College)接種疫苗，預計每天為500名青少年注射疫苗，「要想戰勝疫情，我們需要更多人挽起袖子，現在是年輕人上場的時刻」。

根據蘇福克郡衛生局官網，截止4日該郡七天平均陽性率下降至1.74%，自去年11月以來最低點；郡長貝隆(Steve Bellone)5日宣布「振作精神，早日接種」(Lift Your Spirit, Take Your Shot)計畫，並稱5月21歲及以上的民眾在郡政府運營的接種點接種疫苗，即可憑證獲免費酒精飲品。

貝隆表示，有八家酒吧參與這項計畫，他期盼鼓勵更多民眾接種疫苗的同時，也藉此刺激當地的消費；詳情請登錄蘇福克郡官網：https://www.suffolkcountyny.gov/。

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