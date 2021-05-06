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紐約州長葛謨：反對市教育局校曆取消「哥倫布日」

記者洪群超／紐約報導
葛謨反對紐約市教育局將哥倫布日移出校曆；圖為葛謨此前參加紐約市哥倫布日遊行。（州長辦公室提供）
葛謨反對紐約市教育局將哥倫布日移出校曆；圖為葛謨此前參加紐約市哥倫布日遊行。（州長辦公室提供）

教育局公布的新學年公校日曆中，取消了哥倫布日(Columbus Day)，改為「原住民日」(Indigenous Peoples’Day)，引發軒然大波，義大利裔社區的抗議和反對尤其強烈；身為義大利裔的州長葛謨(Andrew Cuomo)5日對此表示「我不同意」，指出慶祝原住民傳統和文化，沒必要以抹煞慶祝義大利裔傳統文化節日為代價，「這與紐約的包容精神相悖」。

同為義大利裔的市長白思豪(Bill de Blasio)5日也說，校曆此番更改，他和教育總監波特(Meisha Porter)「不知情」，承認此作法不妥；不過，市教育局在更新的校曆上，只將「原住民日」上並列加注「義大利裔傳統日」(Italian Heritage Day)。

紐約市對於「哥倫布日」及哥倫布雕像的爭執近年來愈演愈烈，義大利裔社區將哥倫布視為英雄及義大利文化和傳統的象徵；但反對方認為他是美洲原住民遭屠殺的罪魁禍首。

位於曼哈頓哥倫布圓環的哥倫布像，最近幾年多次遭潑漆等破壞，每年的哥倫布日大遊行，也屢遭抗議和呼籲取消，還有團體要求將「哥倫布日」改為「原住民日」；而市教育局此番突然將「哥倫布日」移出校曆。

葛謨5日對公校日曆直截了當表示「我不同意」，指出原住民的苦難當然值得被紀念，文化傳統也應該被慶祝，他支持設立「原住民日」，但他表示，哥倫布日對義大利裔意義重大，也應該獲得尊重，設立「原住民日」不應該以取消「哥倫布日」為代價，二者完全能共存，而不是非此即彼。

他說，紐約的精神是包容，而不是分裂，加深隔閡沒有益處，「讓我們舉行慶祝義大利裔文化的遊行，舉行慶祝亞裔文化的遊行，慶祝每個人；你不需要以否認義大利人來慶祝原住民」；葛謨也指出，不管紐約市怎麼改，「哥倫布日都是紐約州的法定節日」。

白思豪則回應，他與教育總監波特談論了此事，「我們都同意沒有處理好」；但他表示支持校曆改為「義大利裔傳統日/原住民日」，無意改回「哥倫布日」。

義大利 教育局 紐約市

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