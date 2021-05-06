表彰亞裔社區貢獻 劉錦方場華裔軍人忠烈坊擬設為地標

地標委員會欲將劉錦方場華裔軍人忠烈坊設為地標。（記者金春香／攝影）

紐約市 地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)4日投票將位於曼哈頓華埠劉錦方場(又名且林士果)的華裔 軍人忠烈坊(Kimlau Square Memorial)列為地標事宜排入日程，一旦公聽通過並獲得市府批准，該紀念碑將是紐約市首個專門紀念華裔歷史和文化的重要地標。

近月來仇恨亞裔犯罪數量攀升，市地標保護委員會此一決定希望在5月亞太裔傳統月期間，進一步表彰紐約亞裔社區的貢獻；委員會主席Sarah Carroll表示，當下是將這一重要建築物列為地標的最佳時刻，她也希望未來有更多亞裔社區重要建築被列為地標。

劉錦方場是曼哈頓華埠十大景點之一，紀念1944年犧牲的華裔空軍飛行員劉錦(Benjamin Ralph Kimlau)；該廣場的華裔軍人忠烈坊是由華裔建築設計師李錦沛(Lee Gum Poy)設計，自1962年豎立至今，以紀念美國 華裔軍人的貢獻。

李錦沛1900年在曼哈頓勿街(Mott St.)出生，從普瑞特藝術學院(Pratt Institute)畢業後成為一名建築師，除在美國從事設計工作，還在上海及中國多地完成大量建築作品。

據悉，該牌坊是已故前華裔美國退伍軍人會董事長伍覺良花六年向市府申請，最終得以准許修建，得到申請許可到正式完工又歷經三年，建牌坊的經費從社區募款而來；而修建過程也非一帆風順，期間因為地基下埋著巨型水管渠道，若牌坊重量太重，恐會影響地基，最後只能將原定的四柱三間雙簷的設計，簡化成目前看到的兩柱一間單一匾額無簷設計。

華裔軍人忠烈坊高19呎，結合了傳統中國設計元素及現代化建築設計，碑上用中英文寫下紀念戰亡的美國華裔士兵的語句。