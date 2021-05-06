疫情衝擊 56%少數族裔和女性經營商家恐撐不過半年

市主計長報告顯示，全市少數族裔和女性商家受疫情衝擊嚴重；圖為曼哈頓華埠結業招租的商鋪。（記者洪群超/攝影）

紐約市 主計長斯靜格(Scott Stringer)5日發表報告指出，新冠疫情 爆發一年來，少數族裔和女性經營商家受衝擊很大，其辦公室調查顯示這類商家有一半被迫裁員或讓員工休無薪假，三成表示未來三個月內很可能就付不出房租，而有56%表示可能撐不過半年就要關門。

主計長辦公室當日發表的該報告，對503家由女性或亞裔、非洲裔和西語裔經營的企業進行問卷調查，結論顯示一年多的疫情和暫停，讓這些企業維生艱難；而政府提供的新冠紓困計畫中，此類企業大部分只能獲得聯邦紓困金 ，成功申請到紐約州和紐約市相應援助的少之又少。

報告顯示，50%的少數族裔和女性經營企業表示，疫情期間不得不裁員或讓員工休無薪假；而這些減員企業中，最多位於曼哈頓，占38%，皇后區和布碌崙並列第二，為23%；布朗士有12%，史泰登島則有4%。而被迫減員的這些企業，37%屬於服務業，33%是建築工程業。

報告也指出，雖然疫情已好轉，紐約市重啟步伐越來越快，但一年多的疫情帶來的嚴重影響，讓這些少數族裔和女性經營企業復興艱難；31%的這類企業表示，未來三個月可能就無力繳房租，56%表示很可能無法撐過半年。

而有64%的這類企業表示，因為疫情使他們改變了經營模式或內容，有的轉向網路銷售，有的則開發新市場或新目標客戶群體。

但報告也顯示，有154個少數族裔和女性經營企業表示參與市府合同的競爭，但不到34%最終獲得合約；78%的這類企業表示申請了聯邦紓困項目，其中88%成功獲得。

斯靜格表示，紐約市成千上萬商家在疫情下生存艱難，尤其是少數族裔和女性經營的企業，但這類企業是紐約市經濟的基石，如果他們無法成功在疫後站起來，紐約市的經濟就無法真正復甦。

他呼籲州府和市府在相關新冠紓困項目申請上，因給予少數族裔和女性經營企業優先，在政府合約上，也應該優先考慮這類企業。