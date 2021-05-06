我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

疫情衝擊 56%少數族裔和女性經營商家恐撐不過半年

記者洪群超／紐約報導
市主計長報告顯示，全市少數族裔和女性商家受疫情衝擊嚴重；圖為曼哈頓華埠結業招租的商鋪。（記者洪群超/攝影）
市主計長報告顯示，全市少數族裔和女性商家受疫情衝擊嚴重；圖為曼哈頓華埠結業招租的商鋪。（記者洪群超/攝影）

紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)5日發表報告指出，新冠疫情爆發一年來，少數族裔和女性經營商家受衝擊很大，其辦公室調查顯示這類商家有一半被迫裁員或讓員工休無薪假，三成表示未來三個月內很可能就付不出房租，而有56%表示可能撐不過半年就要關門。

主計長辦公室當日發表的該報告，對503家由女性或亞裔、非洲裔和西語裔經營的企業進行問卷調查，結論顯示一年多的疫情和暫停，讓這些企業維生艱難；而政府提供的新冠紓困計畫中，此類企業大部分只能獲得聯邦紓困金，成功申請到紐約州和紐約市相應援助的少之又少。

報告顯示，50%的少數族裔和女性經營企業表示，疫情期間不得不裁員或讓員工休無薪假；而這些減員企業中，最多位於曼哈頓，占38%，皇后區和布碌崙並列第二，為23%；布朗士有12%，史泰登島則有4%。而被迫減員的這些企業，37%屬於服務業，33%是建築工程業。

報告也指出，雖然疫情已好轉，紐約市重啟步伐越來越快，但一年多的疫情帶來的嚴重影響，讓這些少數族裔和女性經營企業復興艱難；31%的這類企業表示，未來三個月可能就無力繳房租，56%表示很可能無法撐過半年。

而有64%的這類企業表示，因為疫情使他們改變了經營模式或內容，有的轉向網路銷售，有的則開發新市場或新目標客戶群體。

但報告也顯示，有154個少數族裔和女性經營企業表示參與市府合同的競爭，但不到34%最終獲得合約；78%的這類企業表示申請了聯邦紓困項目，其中88%成功獲得。

斯靜格表示，紐約市成千上萬商家在疫情下生存艱難，尤其是少數族裔和女性經營的企業，但這類企業是紐約市經濟的基石，如果他們無法成功在疫後站起來，紐約市的經濟就無法真正復甦。

他呼籲州府和市府在相關新冠紓困項目申請上，因給予少數族裔和女性經營企業優先，在政府合約上，也應該優先考慮這類企業。

紐約市 疫情 紓困金

上一則

紅葉蛋糕味美多款 即起接受母親節預訂

下一則

曼哈頓華埠五分局警民會 局長重申仇亞零容忍

延伸閱讀

金吉恩正式投訴性騷擾 斯靜格：歡迎調查

金吉恩正式投訴性騷擾 斯靜格：歡迎調查
紐約客談/性騷醜聞下 黨同伐異的雙重標準

紐約客談/性騷醜聞下 黨同伐異的雙重標準
背書斯靜格 多組織個人撤回…十餘女官員聲援他

背書斯靜格 多組織個人撤回…十餘女官員聲援他
斯靜格提議暑假提供學童免費夏令營、輔導課程

斯靜格提議暑假提供學童免費夏令營、輔導課程
否認性騷擾 斯靜格：再有指控也不足為奇

否認性騷擾 斯靜格：再有指控也不足為奇

熱門新聞

37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30
全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

2021-05-02 02:30
用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

2021-05-02 22:01
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30
約有8萬名紐約市府公務員將於3日重返辦公室，這也是新冠疫情近一年以來公務員首次回辦公室上班。(市長辦公室提供)

紐約8萬公務員回辦公室 百人示威轟「政治決定」盼推遲

2021-05-03 08:50
被絆倒後猛踹，被罵「這不是中國，是美國！」紐約市再發兩起亞裔攻擊案。(記者張晨/攝影)

紐約亞裔攻擊案又增2起 女子被絆倒後遭猛踹

2021-05-05 15:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世