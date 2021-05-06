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禁逼遷不意味取消租金 房東期限結束仍可要求房客搬

記者牟蘭／紐約報導
紐約房產律師表示，禁逼遷令並非取消租金；圖為法拉盛市區林立的樓宇。(記者牟蘭／攝影)
紐約房產律師表示，禁逼遷令並非取消租金；圖為法拉盛市區林立的樓宇。(記者牟蘭／攝影)

紐約州延長禁止房東逼遷令(Eviction Moratorium)至8月31日，部分房東與房客對此法律有所誤解，紐約房產律師表示，禁逼遷令並非取消租金，期限結束後，房東仍可向房客提出訴訟，要求對方搬離。

市議員第20選區參選人黃敏儀(Sandra Ung)4日邀請紐約法律援助處(Legal Aid Society)房產律師加雯(Claire Gavin)舉辦線上論壇，講解房東與房客在疫情期間的基本權益。

黃敏儀說，過去幾個月，尤其在州府宣布延長禁止逼遷令至8月31日後，因缺乏專業人士對這一法規的講解，她多次聽聞當地居民對此法規的誤解，因此再次邀請加雯律師帶來相關講解。

黃敏儀(右)邀請加雯(左)講解房東與房客在疫情期間的基本權益。(會議視頻截圖)
黃敏儀(右)邀請加雯(左)講解房東與房客在疫情期間的基本權益。(會議視頻截圖)

加雯表示，若房客提交因疫情導致經濟困難或健康問題，無法按時房租，只要在開庭期間遞交相關申請表格，房東不能在此期間強行趕走房客；她提醒，申請者無需聘請律師，可自行填寫，詳情請登錄網頁shorturl.at/dqNOR查詢。

若房客收到驅逐令通知(Eviction Notice)，加雯提醒，當事人應立即回覆，「驅逐令通知不等同於驅逐令，這是法律的一部分，但你需要及時回覆」。

對於房東，加雯說，若房客在此期間騷擾其他房客，對他人安全造成危險，房東仍可要求驅逐房客；她補充，這一規定的實施，並非意味著取消房租，房客仍需繳納所欠房租，房東可在禁止逼遷令期限結束後，向房客提出訴訟，要求對方搬離。

加雯說，若房客發現房屋中有任何危險設施，應先告知房東，要求修葺；若房東不願修理，或無法聯繫到房東，可撥打311求助，投訴將轉交紐約市房屋保護和開發局(HPD)，由相關市府機構聯繫房東要求修葺。

若市房屋保護和開發局裁定房東須及時修葺，加雯表示，若房東仍沒有及時修理，民眾也可登錄網頁shorturl.at/ctMXZ，用中文再度申訴。

黃敏儀補充，州租金減免計畫是針對房東與房客的租金補助，一經獲批房東可收到政府支付12個月租金補助；她說，州府目前尚未公開補助金申請指引，她承諾申請一經開放，會立即告知社區民眾盡早申請。

房東 紐約市 租金

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