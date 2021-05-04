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白思豪承諾夏天全面重啟 「新冠或變流感」

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，紐約市夏天一定可以全面重啟；圖為在紐約自然歷史博物館內打疫苗的民眾。（美聯社）
白思豪表示，紐約市夏天一定可以全面重啟；圖為在紐約自然歷史博物館內打疫苗的民眾。（美聯社）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)3日重申，紐約市將從7月起全面取消防疫限制；不過他和市府衛生專家也表示，鑒於變種病毒傳染性更強，「群體免疫」可能很難達到，新冠病毒最終可能會成為流感一類的季節性傳染病。

白思豪表示，目前距離7月1日只剩下八周，屆時紐約市將全面重啟；「市民希望重啟，而且正在為此努力，已經有越來越多的人去打疫苗；今年夏天的紐約市將令人驚艷、激動，我們已經準備好了。」他還說，目前市府正在制定完全重啟後的防疫建議。

不過，白思豪也表示，未來新冠病毒可能像流感一樣長期季節性存在，「我們已經理解，如果疫情一直這樣繼續下去，新冠最終會變成像流感或其他季節性傳染病一樣，需要我們在特定季節去應對，但我們能應對的了。」

衛生局長喬克西(Dave Chokshi)則表示，新出現的變種病毒比原型病毒更具傳染性，會讓達到「群體免疫」的可能性越來越小；不過他也說，「我們不應該讓群體免疫這樣的術語分散注意力，因為無論如何，更多人打疫苗的好處仍然有很多，目前的疫苗接種已經大幅降低了住院率和死亡率。」

市府數據顯示，目前全市已經施打660萬劑疫苗，全市七天平均新增新冠住院人數為94人，已經比2月高峰期時的400人大幅下降。

市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)則表示，群體免疫如果能夠實現，將讓沒打疫苗的人也免於被感染；但如果接種率沒能達到群體免疫的水平，個人接種疫苗保護自己就顯得更加重要，「群體免疫的意思是讓足夠多的人接種疫苗，直到病毒不能傳播為止；如果沒有群體免疫，就意味著接種疫苗應該是每個人的責任，不想接種疫苗的人就不能通過讓別人接種來保護自己。」

白思豪重申，紐約市將從7月起全面取消防疫限制。（市長辦公室提供）
白思豪重申，紐約市將從7月起全面取消防疫限制。（市長辦公室提供）
白思豪說，「群體免疫」可能很難達到，新冠病毒最終可能會成為流感一類的季節性傳染病...
白思豪說，「群體免疫」可能很難達到，新冠病毒最終可能會成為流感一類的季節性傳染病。（市長辦公室提供）

疫苗 紐約市 白思豪

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