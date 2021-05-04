紐約地鐵17日恢復24小時營運 葛謨：我都怕坐

葛謨3日宣布，紐約地鐵將從17日恢復24小時運作。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)3日宣布，地鐵 將自17日(周一)恢復24小時運作，以幫助企業並使人們返回工作崗位上；但他也說，管理地鐵的大都會運輸署(MTA )以及紐約市 警需要投入更多努力保障乘客乘車安全，他稱如今很多民眾害怕乘地鐵，自己現在都不放心讓子女去搭地鐵。

葛謨當日表示，疫情在紐約市和整個紐約州都有下降，隨著政府將重點轉移到重建經濟，地鐵服務也要重回正常，以支持復工民眾；他說：「我們要讓全世界的人知道，愈多人接種疫苗，就能愈快重回正常。」

他宣布，地鐵自17日恢復一周七日、每日24小時的運作，但也說，在地鐵於夜間停運的期間，許多民眾都稱讚過去從未見到地鐵車廂這麼乾淨，遊民也減少許多，「我們要求MTA即便恢復24小時運作，也要繼續維持車廂乾淨，同時市警還要幫助遊民，讓他們不再淪落街頭。」

MTA主席兼執行長費伊(Patrick Foye)則表示，紐約的經濟復甦取決於交通的便利，在地鐵恢復正常營運後，MTA仍會持續嚴格對地鐵消毒，同時對防疫的規定也將會持續保持高水準。

市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)表示很多餐館工和侍酒師在夜晚仰賴地鐵通勤，在過去一年這些人只能搭乘巴士上下班，如今又再度能夠恢復地鐵服務，提供他們安全、有效率的夜間通勤選擇；她說，在疫情尚未結束之前，MTA仍會維持要求乘客戴口罩，而車廂的消毒工作也將持續，同時還會要求市府加派警員、提供心理健康服務給那些有需要的人。

紐約市地鐵自去年5月6日開始，從凌晨1時至早5時停運，直至今年2月才放寬，於凌晨2時至4時停運。

根據MTA上月的最新民意調查，僅有不到三成的乘客對乘車環境表示感到安全，和去年9月的同一調查相比，下降了15%；葛謨在3日的記者會上，也指出很多民眾對搭乘地鐵時的人身安全感到不安和害怕，甚至他自己搭乘都會覺得害怕，「我不會告訴我的孩子放心去搭地鐵」，支持MTA要求市警派出更多警力在地鐵系統執勤。

民調數據顯示，持續多發的捷運系統攻擊和騷擾案，是乘客最關心的問題；有72%的乘客表示自己「非常關心」通勤的安全，36%的乘客表示，因為害怕成為攻擊目標而選擇避免乘坐公共交通，且有七成的乘客認為，安全問題是是否決定再次選乘的「重要因素」。