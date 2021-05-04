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時隔一年多 紐新康3州餐館、零售等19日起全開

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約州將於19日全面開放多數服務業。(記者顏嘉瑩／攝影)
紐約州將於19日全面開放多數服務業。(記者顏嘉瑩／攝影)

在新冠肺炎疫情於全美肆虐逾一年後，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)3日宣布，將於19日(周三)開放多數服務業，允許100%的容納率；不過他強調，在未要求接種疫苗或接受新冠檢測的情況下，企業仍須遵守聯邦疾病防治中心(CDC)六呎的社交距離規定；反之若已完成疫苗接種或提供檢測陰性結果，就可不需保持六呎距離。

開放100%容納率的行業包括餐館、辦公室、零售業、電影院、博物館、髮廊、遊樂園和健身中心等；自17日(周一)起，室外用餐區夜間宵禁將終止，室內用餐的宵禁則將在31日(周一)終止；除紐約州外，新澤西州和康州也將同時開放。

此外，大型宴會活動從10日起(周一)，在戶外的活動可從現行200人限制，增加至500人；室內大型宴會則從100人限制，增加至250人，同時凌晨1時的宵禁也將於17日終止；私人住宅的宴會活動，從十人限制增加至50人；參與者除已完成疫苗接種或提出檢測陰性證明，否則均須遵守防疫要求。

雖然開放100%的容納率，葛謨在記者會上也強調，企業仍須遵守CDC的六呎安全社交距離規定，除非要求民眾完成接種或是提出檢測陰性證明等，意味著實際可容納率，將視空間大小而定；不過餐館若在餐桌間擺放塑膠隔板，就可不必嚴格遵守六呎的社交距離規定。

葛謨說，由於不斷增加的疫苗接種率以及相關政策，如今政府能夠採取更多措施來重新開放經濟，協助企業和工人，更快的繼續朝著恢復正常的方向前進；他表示，繼續保持該進展至關重要，且要繼續朝著這樣的方向前進，紐約人還是要保持正確的防疫措施，「如果現在鬆懈，我們可能又將倒退好幾步，而這是所有人都不樂見的」。

葛謨說：「那些已完成疫苗接種的民眾，就能夠重回正常生活，我們也鼓勵所有人盡早去接種，如今有許多接種站都不需預約，我們讓注射疫苗這件事情變得很簡單，沒有理由不接種」。

日前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)才宣布，計畫將於7月1日全面開放紐約市；市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)3日說，就如同市長說的一樣，這個夏天將會是紐約市的，我們期待能夠有更多細節與計畫，在夏天讓紐約市全面開放。

紐約市 疫苗 檢測

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