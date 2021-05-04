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華女無端遇襲 非裔女喊「摘下口罩」掄錘砸頭

記者張晨／紐約報導
襲擊華女的非洲裔女子。(市警提供)
襲擊華女的非洲裔女子。(市警提供)

3日晚，一名31歲的華裔女性在曼哈頓地獄廚房區(Hell's Kitchen)，無故遭一名非洲裔女性攻擊；對方大喊要求受害者「摘下口罩！」(Take off your mask!)，隨後不由分說掄起隨身帶的一把槌子，砸向受害者頭部，打得她頭破血流。

影音來源：市警提供

警方表示，案發當晚8時40分左右，在位於時報廣場附近的西42街411號前，一對非洲裔男女中的女子喝斥迎面走來的華女，要求其摘下口罩，隨後揮槌向受害者的頭部打去。

作案後嫌犯逃離，頭破血流的傷者被緊急送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)救治；攻擊造成她左額頭一道深長傷疤，縫了七針。

根據ABC7報導，這位名叫Theresa的華裔受害者剛剛從紐約流行設計學院(Fashion Institute of Technology)畢業，案發前剛準備搬到加州。

「我肉體上的疼痛永遠無法和精神上的創傷比較，事到如今我依舊不敢相信。」Theresa在受訪時表示，自己出生在美國，但疫情發生後曾搬回台灣，母親因攻擊案件擔心她返美後的安全，甚至曾多次阻攔她回來；如今攻擊案發生在自己身上，不知如何告知父母。

Theresa回憶，襲擊自己的女子在迎面走來時自言自語，「我以為她可能喝醉了或什麼的，所以只是想盡快從她身邊走過；但當我經過她時，她看到了我，就大聲喊叫讓我摘掉口罩，然後我就突然感覺頭被什麼東西撞了一下。」

根據Ctizien上的一段目擊者的描述顯示，當時一個似乎是喝醉了的人用槌子砸了受害者的頭，攻擊者是一個年輕男性和他的女朋友，當時他們正走在人行道上，她尖叫著衝過來，「我看到了，是用錘子，傷人後就立馬逃跑了。」

附近咖啡店的老闆奧爾森(Steve Olsen)表示，顧客們跑過去幫助受害者，把她抱起來，讓她坐下，然後試圖幫她 清洗傷口，但她震驚得一句話都說不出來。

警方表示，市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crime Task Force)已以仇恨犯罪對該案進行調查，並對出手傷人的非洲裔女子進行通緝，呼籲民眾提供線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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