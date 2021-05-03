我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3242萬人確診 完成接種者1.04億

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

紐約8萬公務員回辦公室 百人示威轟「政治決定」盼推遲

記者和釗宇／紐約報導
約有8萬名紐約市府公務員將於3日重返辦公室，這也是新冠疫情近一年以來公務員首次回辦公室上班。(市長辦公室提供)
約有8萬名紐約市府公務員將於3日重返辦公室，這也是新冠疫情近一年以來公務員首次回辦公室上班。(市長辦公室提供)

根據紐約市府規畫，約有8萬名市府公務員將於3日將重返闊別的辦公室，這也是新冠疫情近一年以來公務員首次回到辦公室上班；然而，也有公務員前往市政廳集會，指市府的規畫是政治決定，未將公務員的安全考慮在內；數據顯示，目前全州新冠檢測陽性率自去年10月以來首次降至1.5%以下，紐約市已有260萬人完全接種新冠疫苗。

來源：Eyewitness News ABC7NY

市長白思豪(Bill de Blasio)此前宣布，全市22萬公務員將自5月3日起分批次回辦公室上班，並預計全市將於7月1日解除所有防疫措施；他還表示，已有約18萬公務員接種新冠疫苗；「我從疫情開始以來就和很多同事一起，在市政廳辦公，還有很多公務員也一直堅守崗位；人們需要回辦公室，因為我們還有工作要做，要讓紐約市盡快恢復；我們發現居家辦公並未提高工作效率，在實地工作則更有效率，我們畢竟是公務員」。

不過，並非所有公務員都希望回辦公室；公務員組織「CityWorkers4Justice」日前組織近百人到市政廳門前示威，呼籲市府將回辦公室上班時間至少推遲到9月，並於公務員團體合作商定回辦公室上班計畫，指市府這一決定不顧公務員安全，是政治決定；州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)和市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)也到場聲援。

近百公務員到市政廳門前示威，呼籲紐約市府推遲回辦公室上班，紐約州參議員拉莫斯到場...
近百公務員到市政廳門前示威，呼籲紐約市府推遲回辦公室上班，紐約州參議員拉莫斯到場聲援。(拉莫斯辦公室提供)

到場示威的市房屋保護與開發局(Department of Housing Preservation and Development)員工巴塞爾(Sabrina Bazile)表示，市府的這一決定明顯是基於政治考慮，「他們在試圖傳達『紐約市已經開放』這一信息；在新冠感染率依然很高的情況下，我們不明白白思豪為何如此急於讓員工回辦公室上班。」

市兒童服務管理局員工卡飛(Robert Cuffy)則表示，他所在辦公室的通風很差，空間很小，感染風險較高，他感到不安全，「但我們似乎沒有選擇，所以必須站出來發聲。」

目前，紐約市已有超過260萬人完全接種，距離白思豪定下的6月底接種500萬人還有不到一半的距離；市府數據顯示，全市七天平均新冠檢測陽性率為2.86%；州府則表示，全州檢測陽性率2日已降至1.49%，為去年10月28日以來首次降至1.5%以下。

紐約市 檢測 白思豪

上一則

日落公園仇恨犯罪 華男遭打斷鼻樑

延伸閱讀

醜聞無需調查…白思豪批葛謨想一手遮天

醜聞無需調查…白思豪批葛謨想一手遮天
白思豪稱7‧1全面重啟 葛謨：可能更早

白思豪稱7‧1全面重啟 葛謨：可能更早
白思豪再促下台 葛謨：政治立場…籲民眾兼聽則明

白思豪再促下台 葛謨：政治立場…籲民眾兼聽則明
白思豪：應對斯靜格性騷擾指控迅速展開調查

白思豪：應對斯靜格性騷擾指控迅速展開調查
白思豪再次呼籲葛謨辭職 葛謨：呼聲帶政治立場

白思豪再次呼籲葛謨辭職 葛謨：呼聲帶政治立場

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
嫌犯在布碌崙東威廉斯堡對一名女士實施了搶劫與性侵。（市警總局提供）

不滿女子僅帶20元現金 劫匪改性侵

2021-04-28 13:40
曼哈頓再發生兩起仇恨亞裔案件。（記者金春香／攝影）

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

2021-04-29 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員