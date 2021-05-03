紐約8萬公務員回辦公室 百人示威轟「政治決定」盼推遲

約有8萬名紐約市府公務員將於3日重返辦公室，這也是新冠疫情近一年以來公務員首次回辦公室上班。(市長辦公室提供)

根據紐約市 府規畫，約有8萬名市府公務員將於3日將重返闊別的辦公室，這也是新冠疫情近一年以來公務員首次回到辦公室上班；然而，也有公務員前往市政廳集會，指市府的規畫是政治決定，未將公務員的安全考慮在內；數據顯示，目前全州新冠檢測 陽性率自去年10月以來首次降至1.5%以下，紐約市已有260萬人完全接種新冠疫苗。

來源：Eyewitness News ABC7NY

市長白思豪 (Bill de Blasio)此前宣布，全市22萬公務員將自5月3日起分批次回辦公室上班，並預計全市將於7月1日解除所有防疫措施；他還表示，已有約18萬公務員接種新冠疫苗；「我從疫情開始以來就和很多同事一起，在市政廳辦公，還有很多公務員也一直堅守崗位；人們需要回辦公室，因為我們還有工作要做，要讓紐約市盡快恢復；我們發現居家辦公並未提高工作效率，在實地工作則更有效率，我們畢竟是公務員」。

不過，並非所有公務員都希望回辦公室；公務員組織「CityWorkers4Justice」日前組織近百人到市政廳門前示威，呼籲市府將回辦公室上班時間至少推遲到9月，並於公務員團體合作商定回辦公室上班計畫，指市府這一決定不顧公務員安全，是政治決定；州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)和市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)也到場聲援。

近百公務員到市政廳門前示威，呼籲紐約市府推遲回辦公室上班，紐約州參議員拉莫斯到場聲援。(拉莫斯辦公室提供)

到場示威的市房屋保護與開發局(Department of Housing Preservation and Development)員工巴塞爾(Sabrina Bazile)表示，市府的這一決定明顯是基於政治考慮，「他們在試圖傳達『紐約市已經開放』這一信息；在新冠感染率依然很高的情況下，我們不明白白思豪為何如此急於讓員工回辦公室上班。」

市兒童服務管理局員工卡飛(Robert Cuffy)則表示，他所在辦公室的通風很差，空間很小，感染風險較高，他感到不安全，「但我們似乎沒有選擇，所以必須站出來發聲。」

目前，紐約市已有超過260萬人完全接種，距離白思豪定下的6月底接種500萬人還有不到一半的距離；市府數據顯示，全市七天平均新冠檢測陽性率為2.86%；州府則表示，全州檢測陽性率2日已降至1.49%，為去年10月28日以來首次降至1.5%以下。