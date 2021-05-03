亞裔傳統月首日…攻擊亞裔案 紐約又2起

紐約市1日連續發生兩起攻擊亞裔案件；圖文此前亞裔民眾上街遊行示威，反仇恨亞裔犯罪。（記者顏嘉瑩／攝影）

5月是亞太裔傳統文化月(APA Heritage Month)，但在1日當天，紐約市就分別發生兩起涉歧視亞裔 的攻擊案，一名15歲亞裔青年遭人罵「Ching Chong」並遭毆打，另一名52歲華裔婦女則被推下地鐵月台；目前市警仇恨犯罪 小組(NYPD's Hate Crime Task Force)已介入兩起案件的調查。

根據市警消息，15歲亞裔青年於當日下午3時左右坐在皇后區法拉盛的99街62-01號門口，突然五個成群結隊的青少年走上前，對他說：「你他X的在看什麼，Ching Chong？」

該青年站起來要求對方離開，沒想到該群青少年開始揮拳朝他的頭部毆打；受害者後來被送往布斯紀念醫院(Booth Memorial Hospital)治療，狀況穩定。

根據警方，五名青少年中的三名分別為18、15和14歲，一人已遭到逮捕，被起訴攻擊和騷擾輕罪；警方表示，在調查後，預計還會再加上仇恨犯罪罪名；另外兩名青少年則仍在逃。

而當天下午約3時25分，在布碌崙(布魯克林)貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)的莫特爾大道(Myrtle Avenue)與百老匯(Broadway)附近的地鐵站 ，一名52歲華婦人向站內警察表示，自己被一名陌生女子試圖推下地鐵月台兩次，該名女子更朝她辱罵，由於該名婦人英文不好，不清楚該名女子朝她說了什麼。

警方發言人表示，由於地鐵站其他乘客出手相救，才免於讓婦人摔下月台；推人女子隨後逃離地鐵站。