我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

亞裔傳統月首日…攻擊亞裔案 紐約又2起

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市1日連續發生兩起攻擊亞裔案件；圖文此前亞裔民眾上街遊行示威，反仇恨亞裔犯罪。（記者顏嘉瑩／攝影）
紐約市1日連續發生兩起攻擊亞裔案件；圖文此前亞裔民眾上街遊行示威，反仇恨亞裔犯罪。（記者顏嘉瑩／攝影）

5月是亞太裔傳統文化月(APA Heritage Month)，但在1日當天，紐約市就分別發生兩起涉歧視亞裔的攻擊案，一名15歲亞裔青年遭人罵「Ching Chong」並遭毆打，另一名52歲華裔婦女則被推下地鐵月台；目前市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crime Task Force)已介入兩起案件的調查。

根據市警消息，15歲亞裔青年於當日下午3時左右坐在皇后區法拉盛的99街62-01號門口，突然五個成群結隊的青少年走上前，對他說：「你他X的在看什麼，Ching Chong？」

該青年站起來要求對方離開，沒想到該群青少年開始揮拳朝他的頭部毆打；受害者後來被送往布斯紀念醫院(Booth Memorial Hospital)治療，狀況穩定。

根據警方，五名青少年中的三名分別為18、15和14歲，一人已遭到逮捕，被起訴攻擊和騷擾輕罪；警方表示，在調查後，預計還會再加上仇恨犯罪罪名；另外兩名青少年則仍在逃。

而當天下午約3時25分，在布碌崙(布魯克林)貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)的莫特爾大道(Myrtle Avenue)與百老匯(Broadway)附近的地鐵站，一名52歲華婦人向站內警察表示，自己被一名陌生女子試圖推下地鐵月台兩次，該名女子更朝她辱罵，由於該名婦人英文不好，不清楚該名女子朝她說了什麼。

警方發言人表示，由於地鐵站其他乘客出手相救，才免於讓婦人摔下月台；推人女子隨後逃離地鐵站。

地鐵站 亞裔 仇恨犯罪

上一則

「我們屬於這裡」…亞裔傳統月 法拉盛反仇恨大遊行

下一則

楊安澤想請對手賈西亞當副市長 反被嗆性別歧視

延伸閱讀

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」
紐約布魯克林植物園 櫻花祭再度取消

紐約布魯克林植物園 櫻花祭再度取消

舒默促紐約市地鐵恢復24小時運行

舒默促紐約市地鐵恢復24小時運行
亞裔傳統月首日 紐約接連2起反亞裔攻擊案

亞裔傳統月首日 紐約接連2起反亞裔攻擊案
艾美獎製作人拍紀錄片 反對紐約華埠建監獄

艾美獎製作人拍紀錄片 反對紐約華埠建監獄

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
37歲的外賣郎林星龍4月29日取餐外送時，被一輛北向皇后區阿斯托利亞35街的賓士車撞倒，因傷重不治身亡。(取自Gofundme網頁)

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

2021-05-01 02:30
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
嫌犯在布碌崙東威廉斯堡對一名女士實施了搶劫與性侵。（市警總局提供）

不滿女子僅帶20元現金 劫匪改性侵

2021-04-28 13:40
曼哈頓再發生兩起仇恨亞裔案件。（記者金春香／攝影）

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

2021-04-29 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員