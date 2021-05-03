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「我們屬於這裡」…亞裔傳統月 法拉盛反仇恨大遊行

記者朱蕾／紐約報導
孟昭文(講話者)感謝各族裔、各社區與亞裔社區站在一起，並呼籲相互支持和團結。（記者朱蕾／攝影）
孟昭文(講話者)感謝各族裔、各社區與亞裔社區站在一起，並呼籲相互支持和團結。（記者朱蕾／攝影）

進入5月亞裔傳統月，從聯邦參眾議員、市長、區長到華裔、非洲裔社區領袖，數千人2日在皇后區法拉盛舉行「我們屬於這裡：皇后區反對仇恨集會遊行」，共同譴責仇恨亞裔、呼籲團結。

民眾手舉標語，參與集會。（記者朱蕾／攝影）
民眾手舉標語，參與集會。（記者朱蕾／攝影）

此次活動由皇后區長理查茲(Donovan Richards JR.)和國會眾議員孟昭文聯合舉辦，近70個華人組織以及各族裔民眾聚集在法拉盛文藝中心前；之後民選官員和社區代表與上千人的遊行隊伍沿著北方大道、友聯街、三福大道、緬街遊行，高喊「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate)。

眾多民眾參與集會。（記者朱蕾／攝影）
眾多民眾參與集會。（記者朱蕾／攝影）

理查茲表示，「今天是皇后區重要的一天，特別是在亞太裔傳統月開始之時，此次集會發出強而有力的信息：我們絕不容忍仇恨，對任何一個族裔或群體的攻擊，就是對所有人的攻擊；在全世界最具多元的皇后區，有來自190多個國家和地區的移民，講超過200種語言，多元是我們的優勢，你和我都屬於這裡」。

夏普頓(講話者)表示，「仇恨攻擊是犯罪，我們必須立即停止仇恨亞裔」。（記者朱蕾／...
夏普頓(講話者)表示，「仇恨攻擊是犯罪，我們必須立即停止仇恨亞裔」。（記者朱蕾／攝影）

聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)手舉印有「停止仇恨亞裔」字樣的口罩說，他會戴著這個口罩，直到「新冠仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crime Act)通過，直到全國所有地方都不再有仇恨亞裔。「仇恨亞裔有各種形式，我們都要阻止」；舒默說，「紐約市是多元、移民、團結之市，我要告訴仇恨亞裔者，你會受到應有的懲罰；我們愛亞裔社區、愛移民、愛多元文化。」

近70個華人組織以及各族裔民眾聚集在法拉盛文藝中心前。（記者朱蕾／攝影）
近70個華人組織以及各族裔民眾聚集在法拉盛文藝中心前。（記者朱蕾／攝影）

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，「仇恨亞裔罪案過去一年激增，我們絕不讓此趨勢繼續，任何人都不應生活在恐懼中，我們和亞裔社區站在一起反對仇恨，我的辦公室繼續與執法部門緊密合作，制止仇恨亞裔，任何人仇恨亞裔或其他族裔，我們會充分運用法律嚴懲。」

市長白思豪也參加遊行，表示「紐約市的今天離不開亞裔的付出，如果你愛紐約，就不能忽視亞裔的貢獻，任何人仇恨亞裔，就是仇恨紐約市、仇恨美國」；他表示，要對仇恨犯罪者傳達明確信息：「我們會逮捕你、起訴你。」

民選官員和社區領袖帶領上千人的隊伍在法拉盛市中心遊行。（記者朱蕾／攝影）
民選官員和社區領袖帶領上千人的隊伍在法拉盛市中心遊行。（記者朱蕾／攝影）

州參議員劉醇逸表示，這是他在法拉盛見過參與人數最多的集會之一，「面對仇恨亞裔，我們必須抗爭」；改變不僅通過立法、執法等方面，還要從教育出發，用愛消除仇恨，從根本上解決仇恨和歧視問題。

非洲裔民權組織全國行動網路(National Action Network)創辦人、民權領袖、主播夏普頓(Al Sharpton)表示，「當非洲裔攻擊亞裔，非洲裔領袖需要站出來；我們不會袖手旁觀，我會去明州與佛洛伊德(George Floyd)的家人和社區站在一起，也會在我的家鄉紐約，與亞裔兄弟姐妹站在一起；仇恨攻擊是犯罪，我們必須立即停止仇恨亞裔。」

民選官員、社區組織代表等依次發言譴責仇恨亞裔，呼籲團結。（記者朱蕾／攝影）
民選官員、社區組織代表等依次發言譴責仇恨亞裔，呼籲團結。（記者朱蕾／攝影）

國會眾議員孟昭文感謝各族裔、各社區參與此次集會遊行，支持亞裔社區，她還說，「任何族裔遭遇仇恨和歧視時，我們都要站出來，相互支持，對種族主義的反擊方式絕對不是更多的種族主義，而是團結。」

副州長霍楚(Kathy Hochul)、狄納波利(Thomas DiNapoli)、州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)、李羅莎(Nily Rozic)、市議員顧雅明、皇后學院校長吳華揚等眾多民眾官員和各界代表也參與此次集會。

上千人參與遊行。（記者朱蕾／攝影）
上千人參與遊行。（記者朱蕾／攝影）
民眾手舉多種標語，參與集會。（記者朱蕾／攝影）
民眾手舉多種標語，參與集會。（記者朱蕾／攝影）

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