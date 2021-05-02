紐約州新冠陽性率「半年新低」超1/3人打完疫苗

紐約州單日新冠陽性率降至六個月最低，死亡人數則降至五個月來最低；圖為戴口罩的紐約市民1日在曼哈頓參加五一國際勞動節集會。(Getty Images)

紐約州府1日數據顯示，州內新冠病毒檢測陽性率降至1.6%，是去年11月3日以來最低值，新增新冠死亡25人，也達到五個半月來最低值；新冠疫苗 接種率人數持續增加，州內每三人中有超過一人完全接種。

葛謨1日表示，州內前一日新冠檢測陽性率為1.6%，是去年11月3日以來最低值；七天平均陽性率降至1.89%，是去年11月6日以來最低值；州內住院人數降至2729例，是去年11月22日以來最低值；加護病房人數降至658人，是去年11月27日以來最低值。

此外州內新增死亡25例，是五個月半以來最低值；去年11月15日至今，紐約有超過1萬5700人死於新冠，從疫情爆發至今，總計4萬2018人死於新冠。

葛謨表示，每天都有更多人接種疫苗，保證紐約每天都離戰勝新冠疫情更近一步，所有疫情相關數字都在朝着正確的方向走，所以如今可以進一步加大重開步伐，增加各領域重開的客容量。

紐約州疫苗接種數字方面，過去七天共施打超過120萬劑，截至1日，州內共施打1554萬9389劑疫苗，有46.3%的人口完成至少一劑接種，34.6%的人口完全接種。

紐約市 餐廳下周五(7日)起堂食客容量擴大至75%，與州內其他地區堂食客容量保持一致，理髮店、美容店等個人護理服務也可從7日起將客容量增至75%；5月15日起，紐約市健身房客容量將增至50%。

5月17日起，室外用餐區夜間宵禁 將終止，室內用餐的宵禁則將在5月31日終止；從5月3日起，紐約市所有餐館的酒吧區可恢復運營。

此外，確保出席者出示接種疫苗或病毒檢測陰性證明的大型宴會活動凌晨1時宵禁將於5月17日終止，5月31日則終止所有大型宴會活動凌晨1時宵禁；自5月3日起，私人住宅也可舉辦宴會活動，室內聚集人數不得超過十人，室外不得超過25人，參與者須遵守防疫要求。

葛謨也指出，雖然有越來越多的好消息，但現在還不是鬆懈的時候，新冠病毒仍是存在的威脅，每個人都應該保持警惕，繼續遵守防疫規定，防止病毒再次傳播。