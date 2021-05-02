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欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

記者牟蘭／紐約報導
全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)
全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)

一名華裔房東1日在一場集會上表示，他於兩年前花費70多萬元在史泰登島購買一棟住宅，後租給他人居住，但房客於去年5月拒付房租，他近期又收到市樓宇局(DOB)衛生罰單，前往住屋查看後，才發現地下室與浴室都是寵物的糞便，但因政府的禁逼遷令，他只能忍氣吞生，暫住在母親家地下室。

影音來源：李山姆提供

禁止房東逼遷令(Eviction Moratorium)本月1日失效，州府定於3日重新投票，決定是否將禁逼遷令延長至今年8月31日，但多位州府代表稱，這項法案極有可能通過，引起華裔屋主的擔憂。

數十名全美屋主維權聯盟的華裔房東於1日宣布背書第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)，他們在記者會上表示，因政府的禁逼遷令，導致他們收不到房租，一些人失去全部收入，必須獨自承擔房屋貸款、水電費與地稅等。

居住在史泰登島的李山姆(Sam Li，音譯)表示，他於2019年花費70萬元在當地購買一棟住宅，將其轉租給一名西語裔房客，這名房客又將一間臥室轉租給他人分攤房租，但兩名房客去年發生矛盾，其中一人於去年5月搬離。

李山姆近期多次因衛生問題收到鄰居的投訴，他回到住宅維修時，發現地下室和浴室都是寵...
李山姆近期多次因衛生問題收到鄰居的投訴，他回到住宅維修時，發現地下室和浴室都是寵物的糞便，廁所也無人清理。(視頻截圖)

因受疫情影響，李山姆說，他的工作受到衝擊，收入極不穩定，他只能退租自住的公寓，希望搬回史泰登島住宅居住；但他表示，這名房客不僅在室友搬離後拒付房租，甚至毫不維護屋內外的衛生整潔，更拒絕搬走，他只能棲身在母親家的地下室暫住。

李山姆表示，他近期多次因衛生問題收到鄰居投訴，以及市樓宇局的罰單，他日前回到住宅維修水管時，才發現地下室和浴室都是寵物糞便，廁所也無人清理，他只能自行打掃，並聘請專業人員清掃院子；他說，因政府的逼遷禁令，他根本無計可施，只盼能早日搬回自己的住宅內。

黃敏儀表示，疫情爆發後，紐約的經濟受到衝擊，她曾舉辦線上會議，讓房東了解他們的基本權益；她說，法拉盛的華裔房東都是工薪階級，若收不到租，他們必須自己支付所有支出，她希望聯邦政府的補助早日明確分配方式，解決房東的燃眉之急。

此外，黃敏儀補充，法拉盛是全市非法改建地下室與半土庫數量最高地區之一，許多公寓都缺乏安全消防設備，她若當選，將與相關團體合作，推動地下室公寓合法化法案，為當地帶來更多安全與平價住房，避免租客在疫情期間流離失所。

李山姆近期多次因衛生問題收到鄰居的投訴，他回到住宅維修時，發現地下室和浴室都是寵...
李山姆近期多次因衛生問題收到鄰居的投訴，他回到住宅維修時，發現地下室和浴室都是寵物的糞便，廁所也無人清理。(記者牟蘭／攝影)

房東 華裔 疫情

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