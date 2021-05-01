286億餐飲業復興基金 5．3接受申請…每店最高補助500萬

孟昭文(講話者)表示，286億元餐飲業補助金即日起開放線上註冊登記，5月3日起接受申請。(記者牟蘭／攝影)

聯邦政府日前獲批286億元餐飲業復興基金(Restaurant Revitalization Fund，簡稱RRF)，國會眾議員孟昭文 4月30日表示，線上註冊通道即日開啟，並於5月3日(周一)接受申請，每家店最高可得500萬元，總店最高得1000萬元；只需用於規定支出即無需償還，並呼籲華裔 餐飲業者盡快申請，先到先得。

孟昭文聯合州眾議員魏普林(David Weprin)、皇后區商會主席及執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)、美國中餐業聯盟(紐約)總會會長陳善莊以及紐約州 西語裔餐飲業會長加西亞(Jeffery Garcia)，於4月30日在新東雲閣餐廳前，宣布286億元餐飲業復興基金即日起開放線上登記註冊。

致力於推行「餐館法案」的孟昭文表示，只要餐飲業者少於20家分店，即可申請，符合資格者，每家店最高可得500萬元補助；她說，只要業者在2023年3月11日前，將補助金用於員工的薪資與福利保險或支付租金與水電維修等，都無需償還申請金額。

孟昭文說，許多華裔移民需要仰賴餐飲業謀生，疫情爆發後，一些家庭失去收入，她希望這筆補助金為餐飲業者解決燃眉之急；她表示，申請商家需備好財物報表，有需語言協助商家，請電郵[email protected]或[email protected]，或致電(718)570-0821或(718)482-5303，有中文服務。

美國中餐業聯盟(紐約)總會會長陳善莊在記者會上表示，全美4萬家中餐廳至少15%永久關閉，這筆基金將帶給所有業者新希望，幫他們復甦生意；他以自家餐廳為例，疫情爆發後已損失逾100萬元，至今也只恢復了30%至40%生意。

陳善莊說，雖然所有的員工都已接種新冠疫苗，但民眾仍對變種病毒恐懼，尚未恢復外出就餐的信心，酒樓的大型派對仍停擺，急需政府的補助，「這筆經費很好，但要多一個零可能才夠用」。

亞洲人平等會振興商業服務中心提醒華裔餐飲業者，這筆補助基金先到先得，呼籲華裔餐飲業者盡快準備齊全資料於5月3日遞交，資料一旦提交不得更改，信息不全者或被拒絕申請。

亞平會表示，麵包店、餐車、酒吧、旅館與餐館等只要證明33%的收入來自銷售的食物，營業額因疫情下降，即使暫時關閉也可申請基金；詳情請登錄線上申請網址為https://restaurants.sba.gov，商家也可每周一至周五上午8時到下午8時致電 (844)279-8898查詢。