我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

地鐵F線將全面恢復 布碌崙路段增加快線服務

記者黃伊奕／紐約報導
寇頓(右)與市議員葉格(Kalman Yeger)(左)在乘坐地鐵F線。（寇頓辦公室提供）
寇頓(右)與市議員葉格(Kalman Yeger)(左)在乘坐地鐵F線。（寇頓辦公室提供）

疫情影響而大量減少班次的F線地鐵將於5月3日全面恢復，包括早晚乘車高峰期在布碌崙(布魯克林)路段的快線服務也將啟動；州眾議員寇頓(William Colton)表示，他為了F線快線服務回歸布碌崙社區，奮鬥長達十年，很高興布碌崙南區民眾終於能更加快速地往返曼哈頓。

疫情期間因乘坐地鐵民眾人數大大減少，紐約市捷運局(New York City Transit)大幅度減少多條地鐵線班次，其中包括連結多個華裔社區的F線。

隨著疫情好轉，大部分地鐵已恢復一半以上的班次，F線地鐵也將在5月3日全面恢復，還會增加疫情前民眾一直要求的快線服務。

根據寇頓辦公室，恢復服務的F線地鐵將在上午7時至8時之間，從布碌崙康尼島站出發前往Church大道站，中途停靠所有站，然後從Church大道站前往Jay Street-Metro Tech站走快線，中間僅停靠7大道站；從Jay Street-Metro Tech站至皇后區179街站則按照疫情前正常服務，下午5時至6時返程路線一致，其他時間段則與疫情前服務一致。

寇頓表示，他花了十年時間呼籲捷運局增加F線地鐵快線服務，「我很高興經歷疫情地鐵站暫停服務後，F線不僅全面回歸，還將大大縮短布碌崙居民前往曼哈頓的乘車時間」；與此同時寇頓也提醒大家疫情仍未完全過去，民眾乘車時仍需要戴好口罩。

地鐵站 疫情 布碌崙

上一則

非裔男持槍搶劫曼哈頓華裔童裝店 警徵線索

下一則

中美聯誼會獎學金 贈僑校與鳴遠中文學校

延伸閱讀

紐約仇亞案件又2起 女子等地鐵遭毆臉

紐約仇亞案件又2起 女子等地鐵遭毆臉
促進消費 「開放街道」永久化 紐約市議會通過

促進消費 「開放街道」永久化 紐約市議會通過
波羅園猶太社區領袖 背書楊安澤

波羅園猶太社區領袖 背書楊安澤
劉醇逸挺雷諾索 競選布碌崙區長

劉醇逸挺雷諾索 競選布碌崙區長
紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

熱門新聞

90歲的于長年日前染疫，在病床上與病魔纏鬥半個月，不幸離世。(于女士提供)

打完首劑疫苗 華人老夫妻染疫離世 女兒嘆未及早檢測

2021-04-25 02:30
21歲的納菲亞在家門口被他人用硫酸攻擊，她期盼警方早日逮捕嫌犯；左圖為納菲亞受害前照片，中圖與右圖為受害人被硫酸燒傷的照片。取自GoFundMe網頁)

亞裔女被潑硫酸 毀容幾近失明哭訴尋兇嫌

2021-04-23 02:28
紐約曼哈頓哈林區(Harlem)23日晚發生一起涉及亞裔的攻擊案件。(截取自紐約市警局提供錄像)

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

2021-04-24 16:04
攻擊馬耀攀的男嫌目前仍在逃。(市警提供)

遭踹拾荒華男「恐撐不過去」 妻將返工憂自己成目標

2021-04-25 14:46
布碌崙正統猶太裔社區出現大規模RSV病毒感染。（本報檔案照）

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

2021-04-26 07:00
曼哈頓再發生兩起仇恨亞裔案件。（記者金春香／攝影）

紐約仇恨亞裔犯罪又2起 女子在地鐵被毆倒地

2021-04-29 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據