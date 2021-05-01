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世報味全母親節繪畫比賽「我的媽媽」優勝作品出爐

【紐約訊】
Daniel Shao的作品獲得高童組第一名。(本報翻攝)
Daniel Shao的作品獲得高童組第一名。(本報翻攝)

世界日報與美國味全公司共同舉辦的「2021母親節繪畫比賽」 1日公布得獎名單，各組優勝者就符合主題、技巧運用、畫面呈現及創意三項評選標準下，從全美32個州超過900多件作品中脫穎而出。評審指出，今年的參賽作品在構圖、配色、繪畫上皆有水平，因此評選著重創意表現，參賽者盡情發揮想像力，表達對母親養育之恩的感謝與情感。

2021母親節繪畫比賽為美國味全公司與世界日報聯合主辦，今年主題為「我的媽媽」，本屆採用線上數位投稿，同時保留實體投稿；多元的投稿方式點燃各界參賽熱情，最終收到全美32個州超過900多件作品，包含紐約州加州、紐澤西州、維州、麻州、德州、俄勒岡州等地。

美國味全紐澤西分公司經理李久陽表示，「母親節是天下所有母親共同的節日，它不僅是為了讚揚母愛的偉大，也提醒我們要感念母恩。在900多件的投稿作品當中，無論是大小朋友，皆能用不同的內容與創意去表達對母親的愛與感謝，這對於每個家庭來說，是非常有意義的活動。」

今年比賽依年齡分為4歲到未滿9歲的幼童組、9歲到未滿14歲的高童組以及14歲到未滿19歲的青少年組，參賽作品經過三位專業人士評選，各組選出優勝名次及佳作獎。

本次比賽幼童組第一名由8歲的Rose Li獲得，以豐富的色彩與充滿童趣的場景，與媽媽一同細數彼此相處的點點滴滴。評審之一的林怡伶(Eleen Lin)表示，該作品表現甜蜜溫馨且貼切主題，成功表達該年齡段孩童心中的那份純真；高童組的第一名為Daniel Shao，作者很聰明地表達出媽媽身處醫護前線與在家中的兩種角色之切換。評審陸音認為作品用色強烈但平衡，構圖豐富，可看出作者觀察力極為細心；青少年組第一名由紐澤西州的Meredith Shen奪得，她利用奶瓶及杯子畫出身處不同人生階段的自己與母親間的相處。評審蕭喆旻(Chemin Hsiao)表示，這幅作品的完成度很高，構圖技巧和創意運用也很優秀。三位評審對於所有優勝作品皆可感受到年輕孩子對於繪畫的熱情，也期待他們未來能持續保有喜歡繪畫的心。

本次比賽幼童組前四名依次為：維州的Rose Li、新州的Justin Chen、加州的Katy Wang、紐約州的Ethan Cheng；高童組前四名依次為：紐約州的Daniel Shao、Jeacy Yang、加州的Madison Ho、Madison Ho；青少年組前三名依次為：新州的Meredith Bing Shen、加州的Angela Zhou、新州的Yunbing Qian；此外，還有22個佳作獎。

三個組第一名皆可獲得350元，第二名250元，第三名180元，幼童組與高童組第四名可獲得120元，佳作各獲得60元，完整得獎名單將陸續公布於世界日報、世界新聞網及活動官網bit.ly/weichuanwj。

Meredith Bing Shen的作品獲得青少年組第一名。(本報翻攝)
Meredith Bing Shen的作品獲得青少年組第一名。(本報翻攝)
Rose Li的作品獲得幼童組第一名。(本報翻攝)
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