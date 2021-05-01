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金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

紐約客談／仇恨犯罪有「年齡歧視」 求救是上策

紐約客談

針對亞裔仇恨犯罪在全美不斷發生，許多亞裔也想方設法自救，避免讓自己或家人成為下一個受害者；期間不難發現，華社部分民眾開始宣揚「以暴制暴」，主張在遇事時要當場還擊，因報警無用，只能靠自己打回去。

舊金山華裔老嫗拿起木棍反擊毆打自己的白人男子，在紐約市傳開後，獲得很多人讚揚；正是這樣罕見的事件，讓崇尚暴力的人更挺直腰板，覺得這才是打破「啞裔」、「東亞病夫」形象的唯一方式。

然而，「以其人之道，還治其人之身」，需要建立在雙方勢均力敵的條件之上。

布碌崙(布魯克林)班森賀一對華裔夫婦遭人騷擾時，63歲的華裔公車司機介入幫忙，結果被對方吐口水、還打了一拳，事後說不後悔。

這位英雄的舉動固然要稱讚，但同時也讓人為他捏一把冷汗。試想當下若真出了大事，不幸賠上性命，大眾的回應還能如此正面嗎？

相比之下，另一位在街上遭吐口水的老嫗就理智多了，跟對方說了句「excuse me」後，就匆匆走掉了，畢竟不是誰都能像舊金山老太太一樣幸運，隨手就可撿到木棍來反擊。

針對亞裔的仇恨犯罪存在「年齡歧視」，長者因手無縛雞之力更易成為目標，也無力反抗；況且，任何涉及肢體的反擊，如果不能在對抗惡徒後馬上脫身，恐怕只會激怒對方，面臨更嚴重的下場。

對於長者，求助就是最好的自保，可藉助警報器、口哨吸引他人注意；至於那些主張以暴制暴的人，很多都是站著說話不腰疼，就算年輕人遇到犯罪，當下是否來得及做出反應，都還是未知數，更何況是老人家。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

亞裔 華裔 紐約市

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