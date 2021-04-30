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白思豪稱7.1全面重啟 葛謨：可能更早

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪(中)29日表示，紐約市將在7月1日全面開放。(美聯社)
紐約市長白思豪(中)29日表示，紐約市將在7月1日全面開放。(美聯社)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)29日表示，紐約市將在7月1日全面開放；不過，州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約州全面重啟的日期可望比7月1日更早，並重申任何重啟決定，都要遵從科學與數據。

「我們已經準備好商店、企業、辦公室、劇院的全面重啟。」白思豪在接受MSNBC採訪時還說，餐館、健身房、商店、髮廊、體育場等都將恢復滿員開放；同時，小型劇院可能在夏日開放，百老匯劇院將在9月開放，公校則將在秋季學期完全恢復實體課。

市府數據顯示，紐約市已經施打超過600萬劑疫苗，36%的成年人已經完全接種，至少一半成年市民已經接種一針；白思豪說，現在已有大量市民接種疫苗，「我們已經看到隧道盡頭的光，這將是紐約市的夏天，我認為人們將蜂擁而至。」

不過，目前尚不清楚夏天是否仍須戴口罩，白思豪也未透露有關重啟的細節；當被問到市府如何保證安全重啟時，他表示，可能會在一些場所使用疫苗護照，但相關細節仍然模糊，「我認為一些地方可以使用疫苗護照，一些私營業者可能會這麼做；其他地方可能就用不到，但接種疫苗仍然是關鍵。」

「我比任何人都希望安全重啟，我認為重啟的日期要比7月1日早。」葛謨說，距離7月1日還有兩個月，他不希望過那麼久才能重啟，「疫情不僅僅帶來的是經濟代價，更重要的是社會代價，疫情停擺已經讓離婚率大增、學生缺課一年、職業生涯停止、民眾沒法體驗生活、人與人之間更為疏離，這些代價遠比想像高。」

葛謨也重申，任何重啟行動都需要經過州府同意，也要遵從科學和數據，因此他也不希望做不負責任的預測。

葛謨表示，全面重啟意味著所有事情回歸正常，但估計近期仍然需要防護，「我相信，就算我說明天全面重啟，還是有人會非常小心，保持戴口罩，這已經成為一種文化；問問紐約市民，他們如何看這位市長，我會支持他們的觀點。」

對此，白思豪發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)回應道，葛謨深陷各種醜聞，「他已經沒有任何可信度，需要辭職；我們在討論的是疫後恢復，他卻在強調民調數字。」

紐約市長白思豪表示紐約市將在7月1日全面開放；圖為29日華裔模特Lise Liu...
紐約市長白思豪表示紐約市將在7月1日全面開放；圖為29日華裔模特Lise Liu在曼哈頓林肯中心前拍照。(Getty Images)
葛謨預計全州在7月1日之前就能夠重啟，並重申任何重啟決定都須遵從科學與數據。（州...
葛謨預計全州在7月1日之前就能夠重啟，並重申任何重啟決定都須遵從科學與數據。（州長辦公室提供）

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