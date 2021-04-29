葛謨：紐約全州餐飲業宵禁 下月將終止

州眾議會廢除葛謨的防疫行政令，不再要求顧客買酒時須同時點餐。（美聯社）

紐約夜生活即將回歸。州長葛謨(Andrew Cuomo)28日宣布，下月取消全州餐館和酒吧的夜間「宵禁 」，自5月17日起，室外用餐區夜間宵禁將終止，室內用餐的宵禁則將在5月31日終止；同時，從5月3日起，紐約市 所有餐館的酒吧區可恢復運營；州眾議會則決議廢除葛謨的一系列防疫 行政令，不再要求顧客買酒時須同時點餐；此外，紐約市成立新項目，將幫助餐館業者申請聯邦補助金。

此外，大型宴會活動凌晨1時的宵禁也將於5月17日終止。自5月3日起，私人住宅也可舉辦宴會活動，室內聚集人數不得超過十人，室外不得超過25人，參與者須遵守防疫要求。

葛謨表示，目前所有指標都顯示疫情正在好轉，「證明我們的防疫措施是有效的，現在我們可以加速恢復更多經濟活動，隨著我們向疫後新常態過渡，解除針對餐館、酒吧的防疫限制將讓疫情中受創嚴重的餐館業恢復元氣；但需要澄清的是，我們只有在擴大疫苗接種的基礎上，才能維持開放經濟的成果，疫苗仍然是戰勝疫情的關鍵，每個人都應該打，否則就有收緊防疫的風險。」

州參議會28日已投票決定廢除葛謨提出的一系列防疫行政令，包括顧客在購買酒精飲料時，不再必須同時點餐。

對此，紐約市服務業聯盟總監雷吉(Andrew Rigie)表示，餐館和酒吧因為防疫限制而遇到重大財務危機，「現在州府終於結束宵禁，這是好消息；這種過時的政策已經讓太多小商業者運營艱難，也讓餐館工人難以維持生活，更給消費者帶來巨大不便。」

市長白思豪(Bill de Blasio)和市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)，28日啟動餐館扶助項目「Fair Share NYC: Restaurants」，幫助餐館獲得聯邦救濟資金；白思豪表示，聯邦政府提供的「餐館振興基金」(Restaurant Revitalization Fund)將為受創最嚴重的餐館業者提供免稅補助，符合資格的業者最高可拿到500萬元補助。

市長媒體和娛樂辦公室(Mayors Office of Media and Entertainment)和夜生活辦公室(Office of Nightlife)未來幾周將通過郵件、社交網路和第三方行業組織宣傳該項目，鼓勵業者申請；申請將於5月3日開放，頭21天將主要面向退役軍人、女性和少數族裔企業，民眾可登錄網頁www.nyc.gov/restaurantfund或致電(888)727-4692諮詢。