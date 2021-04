葛謨：紐約全州餐飲業宵禁 下月將終止

州眾議會廢除葛謨的防疫行政令,不再要求顧客買酒時須同時點餐。(美聯社)

紐約夜生活即將回歸。州長葛謨(Andrew Cuomo)28日宣布,下月取消全州餐館和酒吧的夜間「宵禁 」,自5月17日起,室外用餐區夜間宵禁將終止,室內用餐的宵禁則將在5月31日終止;同時,從5月3日起,紐約市 所有餐館的酒吧區可恢復運營;州眾議會則決議廢除葛謨的一系列防疫 行政令,不再要求顧客買酒時須同時點餐;此外,紐約市成立新項目,將幫助餐館業者申請聯邦補助金。

此外,大型宴會活動凌晨1時的宵禁也將於5月17日終止。自5月3日起,私人住宅也可舉辦宴會活動,室內聚集人數不得超過十人,室外不得超過25人,參與者須遵守防疫要求。

葛謨表示,目前所有指標都顯示疫情正在好轉,「證明我們的防疫措施是有效的,現在我們可以加速恢復更多經濟活動,隨著我們向疫後新常態過渡,解除針對餐館、酒吧的防疫限制將讓疫情中受創嚴重的餐館業恢復元氣;但需要澄清的是,我們只有在擴大疫苗接種的基礎上,才能維持開放經濟的成果,疫苗仍然是戰勝疫情的關鍵,每個人都應該打,否則就有收緊防疫的風險。」

州參議會28日已投票決定廢除葛謨提出的一系列防疫行政令,包括顧客在購買酒精飲料時,不再必須同時點餐。

對此,紐約市服務業聯盟總監雷吉(Andrew Rigie)表示,餐館和酒吧因為防疫限制而遇到重大財務危機,「現在州府終於結束宵禁,這是好消息;這種過時的政策已經讓太多小商業者運營艱難,也讓餐館工人難以維持生活,更給消費者帶來巨大不便。」

市長白思豪(Bill de Blasio)和市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris),28日啟動餐館扶助項目「Fair Share NYC: Restaurants」,幫助餐館獲得聯邦救濟資金;白思豪表示,聯邦政府提供的「餐館振興基金」(Restaurant Revitalization Fund)將為受創最嚴重的餐館業者提供免稅補助,符合資格的業者最高可拿到500萬元補助。

市長媒體和娛樂辦公室(Mayors Office of Media and Entertainment)和夜生活辦公室(Office of Nightlife)未來幾周將通過郵件、社交網路和第三方行業組織宣傳該項目,鼓勵業者申請;申請將於5月3日開放,頭21天將主要面向退役軍人、女性和少數族裔企業,民眾可登錄網頁www.nyc.gov/restaurantfund或致電(888)727-4692諮詢。