疫情重擊！紐約市旅遊業損失600億 2025年前難恢復

因疫情，紐約市旅遊業2020年直接損失超過601億元；圖為往常遊人如織的時報廣場疫情期間幾成空城。（記者洪群超/攝影）

州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)28日發表報告指出，新冠疫情 對紐約旅遊市旅遊業造成毀滅性打擊，要恢復至疫前水平，至少需到2025年；2020年紐約市 因疫情而遊客減少造成的經濟損失超過600億元，而單因遊客減少帶來的消費稅減少，就讓紐約市稅收損失了12億元。

狄納波利表示，疫情造成遊客銳減是人所共知，而對2020年全年旅遊業數據的分析，能更清楚看出疫情造成的影響重大；2020年到訪紐約市的旅客人數僅有2019年的三分之一，紐約市旅遊業直接損失超過601億元，超過8萬9000人失業，占行業總人數的31.4%，且失業者大部分為年輕人或移民。

遊客不來，除了旅遊業受衝擊外，零售、酒店、餐館等行業也都連帶遭重創；根據此報告，截止2020年10月，全市共12萬7810個酒店房間中，仍有3萬7000個關閉，其中3700多個是永久關停；因為遊客減少而消費減少，紐約市光消費稅收入在2021財年就損失12億元。

狄納波利表示，只有遊客人流歸來，紐約市才會迎來真正的復甦。隨著疫情好轉以及疫苗接種率穩步提升，紐約市遊客人數有所回升，但要回到疫情前水平，恐怕至少要等到2025年；而在此之前，旅遊業的工作崗位也無法恢復到疫情前水準。

狄納波利說，紐約市除了更快速推動全民接種外，應盡快推出有效的推廣措施，鼓勵遊客前來；除了前來旅行的遊客，也應出台措施以吸引更多商務、公務人士來紐約市出差。

就在本月初，市長白思豪 剛宣布了有史以來用在旅遊宣傳上的最大一筆投資，撥出3000萬元的經費專門用在推廣紐約市旅遊和吸引遊客前來的項目中。