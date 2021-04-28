攻擊拾荒華男 非裔嫌被控企圖謀殺、仇恨犯罪

波維爾27日從25分局被押出時，反咬自己遭到馬耀泮攻擊和搶劫。(截自CBS新聞畫面)

日前在曼哈頓 哈林區無端襲擊61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma，前譯馬耀攀)、至其重傷昏迷的非洲裔男嫌於27日凌晨落網，警方從一收容精神病患的遊民所將其抓捕，原控以兩項攻擊重罪(felony assault)，後升級至企圖謀殺和兩項仇恨犯罪 攻擊重罪；嫌犯在被押出警局時，居然反咬受害人，稱自己遭到馬耀泮和其他亞裔 「搶劫和攻擊」。

根據警方消息，案發幾日來獲得民眾踴躍提供線索，指出疑似攻擊馬耀泮的49歲嫌犯波維爾(Jarrod Powell)出現在東125街附近的遊民收容所，警方循線前往逮人，於27日凌晨2時45分，於東125街600號的屬於「曼哈頓精神病中心」(Manhattan Psychiatric Center)所管的遊民收容所將其逮捕歸案；警方原本控以兩項攻擊重罪，不久後控罪升級至企圖謀殺(attempted murder)和兩項仇恨犯罪的攻擊重罪。

波維爾於27日午時被帶出市警25分局時，現場記者詢問為何他要攻擊馬耀泮，波維爾回答：「我被搶了，我被搶劫和攻擊」，在戴上手銬被帶進曼哈頓刑事法庭時，波維爾還說：「現場錄影畫面會還原事實」，表示「他(馬耀泮)還有其他亞裔攻擊我、搶我東西」。

但根據事發現場監控錄像清晰顯示，是波維爾突然襲擊馬耀泮，周圍也並沒有他人；監控顯示23日晚8時20分左右，位於哈林區三大道和東125街的東北角，馬耀泮無端遭到波維爾從後方攻擊倒地後，頭部更被狠踹了至少六腳。

馬耀泮送醫後傷勢嚴重，昏迷多日；根據協助馬家人處理相關事宜的社區人士陳家齡，目前馬耀泮情況未見好轉，仍在醫院昏迷。

根據警方，波維爾從1988年開始，就有15次被逮捕紀錄，多為攻擊他人；在案發一小時後，波維爾還戴著作案時穿的彩色棒球帽和黑色夾克，在附近一家熟食店與人若無其事地交談。

馬耀泮與妻子陳寶珍2018年從廣東移民來美，原本在廣東擔任點心師傅，到紐約後在餐館洗碗，由於疫情失去了工作，加上華埠的住所失火，才搬到哈林區，為了支付每個月1000多元的房租而外出收集瓶罐賣錢補貼家用，不想日前在拾荒時卻遭到攻擊。

嫌犯落網後，陳寶珍透過陳家齡轉述，如今警方已經完成現階段任務，她也希望檢方能夠協助，還給丈夫一個公道。