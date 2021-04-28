另一種病毒 民選官員譴責仇亞犯罪

陳家齡(說話者)表示，馬家人對於社會大眾的支持、警方的協助相當感謝；在嫌犯落網後，他們也希望執法單位能夠嚴正執法、彰顯正義。(記者顏嘉瑩/攝影)

61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma，前譯馬耀攀)日前在曼哈頓哈林區遭到攻擊至今仍昏迷，27日多位民選官員在案發地點召開記者會，強烈譴責針對亞裔 的仇恨犯罪與歧視 ；多位民選官員齊聲怒吼，表示仇恨與歧視是另一種病毒，沒有任何一個紐約人能夠容忍這樣的行為，要求停止對亞裔社區的歧視。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

當天記者會在第三大道交東125街，馬耀泮遭到攻擊的街口舉辦；州眾議員 羅德里格斯(Robert Rodriguez)表示，東哈林區一直以來都是移民的家，亞裔也應該受到尊重，不需要為自己的人身安全感到擔憂，他還說，社會大眾還有許多工作要做，才能確保對亞裔社區的仇恨與歧視完全結束。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)則說，亞裔社區仍持續受到傷害，任何暴力、針對性的攻擊，都會為社會帶來創傷；亞裔年長者認為自己就像是獵物，不敢搭地鐵、不敢去買菜，甚至不敢出門探望親友，「這樣的狀況需要停止，我們會將那些攻擊者繩之以法，並支持受害者的和家人，把悲憤化作力量。」

馬耀泮的妻子陳寶珍當天也戴著帽子、口罩與會，全程由市警陪同、不發一語，由協助馬家人處理相關事宜的社區人士陳家齡代表發言；陳家齡表示，馬家人對於社會大眾的支持、警方的協助相當感謝，他們也了解這樣的攻擊案僅是個人行為，並非是某個社區或個別族裔的問題，同時在嫌犯落網後，馬家人也希望執法單位能夠嚴正執法、彰顯正義。

為了協助馬家人及目前仍在醫院昏迷的馬耀泮，包括州眾議員金兌錫等民選官員、社區人士以及律師和家屬溝通後，在GoFundMe網站設立家屬授權的籌款頁面，作為支持馬耀泮及其家庭的信託基金，在一天之內就獲得超過40萬元的捐款；金兌錫說，想要幫助馬耀泮的民眾，可透過唯一合法途徑的籌款網站https://bit.ly/3nmUV5f捐款，支持其家人度過難關。