州府管理接種點 明起打疫苗免預約

紐約市衛生局長喬克西表示，全市僅有不到5%的市民沒來按時接種第二針新冠疫苗。（市長辦公室提供）

為促進新冠疫苗 加速接種，紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)27日宣布，從29日(周四)起，全州16歲以上居民免預約就可前往州府設的接種站打疫苗，其中包括部分地方政府設的接種點；同時，紐約州將遵從聯邦疾病防治中心(CDC)的口罩建議，完全接種的民眾外出時，在不擁擠的環境中可不戴口罩。

數據顯示，目前已有44%的紐約州居民至少接種一針；但葛謨表示，近期全州每周施打疫苗的數量有所下降，「此前全州每日接種量達17萬5000劑，但現在降至11萬5000劑，疫苗接種預約困難的情況已不再出現，因此州府去除所有障礙，方便民眾接種疫苗。」

紐約州府管理的接種點地址可登錄網站查看：https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov；葛謨表示，各地方政府運營的接種點，可自行決定是否開放16歲以上民眾無預約接種。

紐約市已允許16歲以上市民，至市府管理的接種點無預約接種。

聯邦政府27日表示，已完全接種的民眾，戶外活動時可不戴口罩；葛謨表示，紐約州將遵從這一建議，民眾在騎單車、登山、跑步和小範圍聚會等活動時，可不戴口罩，但民眾仍要小心防疫。

葛謨表示，接種疫苗仍然是恢復正常生活的最好辦法，接種的人越多，就能越快擺脫疫情；部分人可能主張打不打疫苗自己決定，「沒錯，這是你的權利，但我請求你去打疫苗，因為你不可能脫離這個世界而活著，你沒有權利傳染別人。」

另外，紐約市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，全市僅有不到5%的市民沒按時接種第二針疫苗，明顯低於全美的8%；他說，雖然紐約市的接種表現較好，但仍須盡可能確保每個人都打第二針，「只有完全接種才能讓疫苗達到最大保護效力，這是扭轉疫情的重要保證。」

通常，兩劑新冠疫苗的注射時間相隔最長不應超過42天；喬克西說，那些已在非市府接種點接種第一針、但錯過第二針的市民，仍可帶接種卡到市府接種點補打第二針；市公立醫院總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，即便第二針接種時間距離第一針超過了42天，「我們也不認為這是有害的，因為第二針是用來增加保護效力。」