抓了又放 保釋改革法助長仇恨犯罪

巴克萊日前通過線上與華社代表會面。（狄鐘琪提供）

紐約州 眾議會少數黨領袖、共和黨籍眾議員巴克萊( William Barclay)26日晚間通過網線上會議與華社代表商談，表示現在州法對於犯罪分子過分縱容，保釋改革法案需要修正。

當日線上會議由州眾議會少數黨社區聯絡員狄鐘琪主持，多名華裔 社區代表向巴克萊反應，對現階段紐約市的治安問題不滿，尤其是不斷上漲的仇恨亞裔 案件，讓不少老人、婦女、兒童整日生活在恐懼中；而很多作案者存在精神疾病或濫用毒品問題，在被捕後又很快被釋放，警方辛苦執法也沒能切實改變狀況。

巴克萊對仇恨亞裔表示譴責，指出紐約州針對各個族裔的仇恨犯罪均在上漲，認為現行的保釋改革法案是導致該問題的主要原因之一。

巴克萊認為保釋改革法案需要再修正，目前一些暴力犯罪、槍枝犯罪重罪分子均可無保釋放，這只能證明現在的司法對於部分犯罪過分縱容；在反警情緒不斷蔓延下，警方也沒有得到應有的尊重和支持，很多人沒有意識到警察是社區民眾的朋友；不可否認，少數警員確實存在問題，但絕大多數警員都盡職盡責維護社區安全。

針對特殊高中入學考試(SHSAT)以及資優班(Gifted and Talent Programs)，巴克萊認為州府和市府應著重關注在提供更好的資源幫助學生，而非一味降低錄取標準，希望日後和華裔民眾就此問題進一步保持溝通，尋找最佳解決方案。

此外在談論到小商家現在面臨的問題時，巴克萊指出州府疫情期間的限制，進一步擠壓了小商家的生存空間，應該提供更多的幫助，也包括幫助處於困境的房東。

巴克萊說，通過此次會議更好的了解了華裔社區，更好了解了華裔民眾的想法，希望日後能定期舉行類似的會議，以便更好的代表華裔民眾在州府完善相關法律。