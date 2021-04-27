白思豪復甦預算 986億創新高

白思豪公布總額達986億元預算，創下歷史新高；圖為白思豪此前做地鐵遇復工通勤客交談。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)26日公布總額達986億元的2022財年最終預算 ，儘管紐約市經濟遭遇新冠疫情的嚴重打擊，但由於聯邦政府此前注入的超過140億元救濟資金幫助，這次預算總額創下歷史新高；其中，白思豪承諾將在2023年為全市所有三歲兒童提供免費的三歲學前班(3-K)，同時也增加預防仇恨犯罪的投資。

新冠疫情導致紐約市預期財政收入將大幅減少，白思豪今年2月提出的初步預算總額為923億元，但隨後市府收到了129億元的聯邦政府救濟款以及13億元的聯邦急難管理局(FEMA)疫情支出報銷款，再加上疫苗接種和疫後復甦加速，到今年底預計恢復40萬個工作崗位，市府目前預計稅收將比此前預期增加15億元，因此總預算得到大幅增加。

白思豪將新財年預算稱為「復甦預算」，在聯邦政府救濟款中，包含59億元的地方直接投資和70億元的教育專用資金；白思豪說，這筆教育資金將完全資助紐約市的三歲學前班項目，確保到2023年9月時全市所有適齡兒童都有免費坐席。

同時，市府還將在新財年將全市測速攝像頭總數升至2220個，並在布碌崙大橋、皇后區大橋增加單車道；新財年預算還將投資5000萬元用於公立醫療團隊建設，主要是增加社區醫療人手，另有1億1200萬元用於增加心理健康干預人員。

鑒於疫情導致針對亞裔的仇恨犯罪數量急劇上升，市府將投資300萬元設立「社區預防仇恨犯罪」項目(Community-Based Hate Crime Prevention)，協助社區組織統籌社區巡邏、培訓民眾遇到仇恨犯罪及時介入並、仇恨犯罪受害者提供必要服務，並增加宣傳力度，提高民眾的防範意識。

不過，根據規定，聯邦救濟款必須在2024年之前全部支出，而白思豪基本已經使用了大部分資金；儘管市府此前也表示，將儲蓄部分救濟款，新財年預算將儲蓄18億元，總儲蓄資金升至45億9000萬元，但下任市長在未來幾年可能面臨不那麼寬裕的財政狀況；市議會將就新財年預算與市府展開談判，截止日期為6月底。