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加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

推進經濟重啟 大紐約州博覽會今夏回歸

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨宣布，今年的大紐約州博覽會將恢復舉行，目前計畫客容量限制在50%。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨宣布，今年的大紐約州博覽會將恢復舉行，目前計畫客容量限制在50%。（州長辦公室提供）

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)26日宣布，恢復舉行今年的大紐約州博覽會(Great New York State Fair)，目前計畫客容量限制在50%，若未來疫情好轉，可能繼續放鬆防疫限制；此外，全州室外活動場館、辦公樓、賭場及紐約市外的健身房的客容量，都將提升。

去年的大紐約州博覽會因疫情取消，葛謨表示，今年的博覽會將從8月20日至9月6日舉辦18天；博覽會將分為四個區域：餐飲區、遊樂區、演唱會區和農業展覽區，總客容量限制在50%，所有觀眾必須戴口罩並保持社交距離，就座進餐或飲水時除外，主辦方將對遊客經常觸摸的區域頻繁消毒。

葛謨表示，距離博覽會開幕仍有四個月，隨著疫情形勢的變化，州府也會隨時更新防疫要求。

葛謨說，大紐約州博覽會是每年最令遊客興奮的盛會，博覽會展現紐約精神的同時，也為全州提供經濟增長的動力，「我曾多次講過，沒人比我更希望博覽會重開，現在我們終於公布安全重啟博覽會的方案，這是紐約州經濟重啟重要的一步。」

葛謨還宣布多項防疫舉措：從5月19日起，全州室外體育、娛樂場館客容量將從20%增至33%；從5月15日起，全州室內辦公樓客容量可從50%增至75%，賭場可從25%增至50%，紐約市外的健身房可從33%增至50%。

「我們將繼續推動經濟重啟，而這從一開始就是基於事實作出的判斷。」葛謨說，「如果你告訴我檢測陽性率如何，疫苗接種情況如何，我就能告訴你我們重啟的速度；現在所有的指標都朝著正確的方向發展。」

州府數據顯示，全州新冠檢測陽性率26日為2.39%，七天平均檢測陽性率為2.13%，為去年11月8日以來新低；全州新冠住院人數為3174人，為去年11月26日以來新低，過去一周淨減少609人。

紐約州長葛謨宣布，今年的大紐約州博覽會將恢復舉行，目前計畫客容量限制在50%。（...
紐約州長葛謨宣布，今年的大紐約州博覽會將恢復舉行，目前計畫客容量限制在50%。（州長辦公室提供）

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