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無法無天！警察正在辦案 非裔男持棍襲頭

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛一家藥房遭嫌犯砸碎玻璃門入室盜竊。(讀者提供)
法拉盛一家藥房遭嫌犯砸碎玻璃門入室盜竊。(讀者提供)

皇后區法拉盛市中心一家華人經營的藥房，26日清晨遭兩名男子入室盜竊，竊賊砸碎藥房的前玻璃門，盜走一些藥品和約250元現金；而警方正在案發現場調查期間，一名非洲裔男子突然持長棍擊打正在辦案的一名白人警探，導致其受傷，市警探員工會對此嚴加譴責，表示紐約的罪犯已敢光天化日襲擊辦案中的警察，是知道目前的法律容許其無法無天。

警方表示，遭入室盜竊的藥房位於法拉盛王子街夾39大道，26日早上5時多，兩名男子砸碎藥房的玻璃門後進入，盜走止痛藥等藥品以及250元現金；大量玻璃碎片散落在藥房入口處。

警方接到報案後，多名警員和探員趕到現場；26日中午，一名探員在藥房門口調查時，一名非洲裔男子走過來，突然用一根長棍擊打該探員頭部，隨後跑開，多名警員立即追趕，很快將該男子逮捕。遭襲擊的探員被送往醫院治療。

法拉盛一家藥房遭嫌犯砸碎玻璃門入室盜竊，而探員在現場辦案時，竟遭一男子用棍子襲擊...
法拉盛一家藥房遭嫌犯砸碎玻璃門入室盜竊，而探員在現場辦案時，竟遭一男子用棍子襲擊。(市警探員工會提供)

市警探員工會隨後發布這段駭人視頻，並表示「探員在調查案件時竟然被大膽的罪犯攻擊」，指出目前紐約市、州的法律，對這些不法分子過於容忍，讓他們肆無忌憚犯案，因為知道就算被捕也會很快獲釋；探員工會呼籲對這起暴力案件進行徹查，並表示將對此人提出民事訴訟。

根據警方，入竊嫌犯作案時，用防護服包裹住全身，且戴著面罩和手套，目前尚未確定嫌犯的體貌特征、族裔等信息；呼籲民眾若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

紐約市 法拉盛 手機

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