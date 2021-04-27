最血腥的一周 紐約46起槍案 比去年增250%

紐約市經歷今年最血腥一周。(記者張晨/攝影)

紐約市 治安不斷惡化，剛剛過去的一周，是今年以來最血腥的一周，有50人在46起不同的槍擊 案中被打中，比2020年同一周增幅超過250%；26日紐約大都會 藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)前還發現一疑似炸彈包裹，一度引發周邊大規模封鎖和人群疏散，兩小時後才排除危險，發覺虛驚一場，恢復交通。

根據市警數據，去年同期發生了12起槍擊案件，有14名受害者，這是紐約市因新冠疫情封鎖一個多月後發生的，而若查看2019年的同一周，這一數據也幾乎完全相同；然而剛剛過去的一周，槍擊案達46起，有50人中槍。

警方表示，僅這個過去的周末，全市就發生了20起槍擊案；儘管紐約州和紐約市都在緩慢重啟，但諸如此類的暴力案件沒有減緩的跡象，今年到目前為止，已發生376起槍擊案，涉及受害者416名。

白思豪上周宣布了新的警務計畫，以遏制暴力，但幾乎所有舉措都在重複2020年已經提出過的倡議；這些並未能減緩持續數月的槍案激增情況。

除了槍擊案，26日下午1時30分左右，市警在大都會藝術博物館附近的東82街交五大道處發現了一個可疑包裹，現場照片顯示，有一個手提箱被遺棄在人行道上。

轄區市警19分局表示，大批警員和排爆人員趕來，封鎖周邊街區並緊急疏散人群，也在推特帳號發出警告，表示該區域有可疑包裹出現，第五大道、東81街至東84街全線關閉，呼籲民眾和車輛避免到該區域。

直到當天下午4時左右，險情才排除，確認虛驚一場，所有街道重開。