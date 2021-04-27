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疫情以來最高 地鐵單日乘車破210萬人次

記者顏嘉瑩／紐約報導
MTA表示，自疫情開始以來，地鐵乘車人數於上周五23日創下單日新高。(記者顏嘉瑩/攝影)
MTA表示，自疫情開始以來，地鐵乘車人數於上周五23日創下單日新高。(記者顏嘉瑩/攝影)

新冠肺炎疫情紐約市失去先前的活力，不過在疫苗逐漸普及後人們的生活也漸漸恢復正常；大都會運輸署(MTA)26日表示，自疫情開始以來，地鐵乘車人數於上周五23日創下單日新高，約有210萬名乘客搭乘地鐵出行，這也代表著紐約市正從疫情中復甦。

根據MTA統計，今年自4月9日後，平日的單日地鐵乘車次數約在200萬上下徘徊，不過在23日，則有約211萬9655次地鐵搭乘紀錄，遠高於去年疫情高峰期3、4月的人數；當時由於紐約州實施居家避疫令，地鐵乘車人數下滑了超過90%。

對於地鐵乘車人數上升，市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)表示，地鐵乘車次數的增加與紐約市的經濟復甦呈「齊頭並進」；她說，隨著紐約市繼續從疫情中復甦，乘客數量的回升也成為一個好消息。

地鐵的乘車人數與的小商家也有絕對相關，像是在曼哈頓中城由於附近公司上班族多，若更多人出行，也能為附近小商家帶來經濟效益；位於時報廣場(Time Square)附近的中餐館「大碗麵」員工表示，若有更多人願意搭地鐵出門，離未來附近上班族恢復正常到辦公室辦公的日子應該也不遠，對餐館生意也就愈樂觀。

華埠生意也多仰賴遊客、附近上班族，勿街粵菜館員工李女士說，在疫苗普及、更多人有信心出門後，該餐館目前生意也較先前有好轉，而往年夏天期間是華埠生意最好的時期，要恢復往年榮景不太可能，但至少可以部分恢復樣貌，也能讓附近小商家更有信心，繼續撐下去、度過疫情。

地鐵 紐約市 疫情

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